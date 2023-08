Putin ar fi ales cum să moară Prigojin. Forțele aeriene ruse, răzbunate pentru pierderile din timpul rebeliunii eșuate a mercenarilor Wagner

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat aproape sigur comandamentului militar rus să doboare avionul lui Prigojin, susține Institutul de Studiere a Războiului (ISW). Elemente ale armatei ruse, în special ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, şi şeful Statului Major General al armatei, generalul Valeri Gherasimov, ar fi extrem de puţin probabil să-l execute pe Prigojin fără ordinul lui Putin. Întreaga sferă politică și de securitate rusă a considerat probabil că supraviețuirea lui Prigojin după rebeliunea Wagner este la discreția lui Putin.

Putin ar fi putut ajunge la concluzia că l-a separat suficient pe Prigojin de Wagner și l-ar putea ucide fără a-l transforma într-un martir. Unii comandanți Wagner au părut recent să-l trădeze pe Wagner pentru compania privată Redut PMC afiliată Ministerului rus al Apărării, sugerând că eforturile Kremlinului și armatei ruse de a separa elementele Wagner de membrii loiali lui Prigojin au reușit parțial.

Ca alternativă, Putin ar fi decis că Prigojin a depășit o linie roșie prestabilită cu eforturile sale de a păstra accesul Wagner la operațiunile din Africa.

Este posibil ca Putin să fi intenționat să-l execute pe Prigojin de ceva timp și că doborârea avionului lui Prigojin pe 23 august să fi fost o coincidență, deși acest lucru este puțin probabil.

Agenția de propagandă a Kremlinului, RIA Novosti, a informat pe 23 august că Putin l-a demis oficial pe generalul de armată afiliat lui Wagner Serghei Surovikin din funcția de comandant al Forțelor Aerospațiale Ruse (VKS) și l-a înlocuit cu generalul colonel Viktor Afzalov. Confirmarea oficială a demiterii lui Surovikin în presa de stat rusă în aceeași zi cu asasinarea lui Prigojin nu este probabil o coincidență. Kremlinul intenționează probabil ca ambele pedepse mediatizate să trimită un mesaj clar că aceia care au fost implicați în rebeliunea din 24 iunie au fost pedepsiți și că ”provocarea” Wagner a fost soluționată.

