Explozie la o fabrică de praf de pușcă din regiunea rusă Riazan. Cinci morți și zeci de răniți

Un nou accident grav s-a produs vineri dimineață, 15 august, într-un complex industrial din regiunea rusă Riazan. Potrivit autorităților, în jurul orei 10:30, ora Moscovei, o explozie puternică a avut loc într-unul dintre atelierele fostului combinat „Elastik”, situat în localitatea Lesnoe, districtul Șilovski.

Informațiile transmise inițial de Ministerul rus pentru Situații de Urgență indică cinci persoane decedate și aproximativ 20 de răniți, care au fost transportați la spitalul raional. Cifra exactă a victimelor este în curs de actualizare.

Potrivit unui comunicat oficial, în atelierul unde se producea praf de pușcă a izbucnit un incendiu, urmat de o explozie devastatoare. Echipele de intervenție, împreună cu autoritățile regionale, au format un comandament de criză, iar guvernatorul regiunii, Pavel Malkov, s-a deplasat la fața locului.

Pe rețelele sociale au apărut imagini video cu flăcări puternice și un nor dens de fum negru ridicându-se deasupra uzinei. Potrivit canalului Baza, apropiat de structurile de forță din Rusia, există suspiciuni că mai multe persoane ar fi prinse sub dărâmături. Peste 100 de muncitori au fost evacuați din incinta fabricii.

Aceeași sursă susține că explozia s-a produs din cauza încălcării normelor de securitate industrială. Atelierul afectat a fost complet distrus.

Un istoric periculos

Combinatul „Elastik” a fost, în epoca sovietică, unul dintre producătorii de top de muniție aeriană și rachete reactive pentru artileria grea. După prăbușirea URSS, unitatea a intrat într-un proces de degradare economică, iar în 2015 a fost oficial declarată în faliment. Activele sale au fost preluate de firma „Razriad”, specializată în producția de explozibili.

În octombrie 2021, același complex industrial a fost scena unei tragedii similare: o explozie într-un alt atelier a dus la moartea a 17 muncitori. În urma anchetei, patru persoane au fost condamnate, inclusiv fondatorul firmei „Razriad”, Aleksandr Egorșin, și directorul general, Serghei Nistratkin. Pedepsele au variat între patru ani cu suspendare și șase ani și jumătate de închisoare.

Întrebările legate de siguranța muncii și de supravegherea operațională a acestor unități rămân actuale, mai ales în contextul intensificării producției de armament în Rusia, pe fondul conflictului din Ucraina. Exploatarea unor instalații învechite și lipsa controalelor eficiente par să alimenteze riscurile.

Ministerul rus pentru Situații de Urgență nu a oferit, deocamdată, o concluzie oficială privind cauzele incidentului.

