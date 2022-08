Minciunile FSB ies la iveală. Cine este, în realitate, femeia acuzată că ar fi ucis-o pe Daria Dughina. "Asta înseamnă să faci atâtea falsuri în doar două zile"

Încep să apară dovezile că ancheta Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) privind asasinatul Dariei Dughina este o făcătură.

Grăbit să dea vina pe Kiev pentru explozia mașinii în care se afla fiica lui Aleksandr Dughin, FSB a publicat identitatea femeii care ar fi plantat bomba, aceasta fiind Natalia Vovk, cetățeancă a Ucrainei. Numai că jurnalistul ucrainean Denis Kazanski a dezvăluit că soțul acesteia este un binecunoscut separatist pro-rus din regiunea Donețk.

”Soțul Nataliei Vovk, pe care Rusia a acuzat-o că a ucis-o pe Daria Dughina, este organizatorul "referendumului din Republica Populară Donețk" din 2014, de la Mariupol. El apare pe site-ul Mirotvoreț. Stirlitz (n.r. - personaj dintr-o serie literară rusească de spionaj) nu a fost niciodată atât de aproape de eșec. Iată ce înseamnă să faci în grabă atâtea falsuri în doar două zile. Puteai să aștepți cel puțin o săptămână și să te pregătești mai bine. Nu-i spuneți lui Dughin, că va face un atac de cord”, scrie Denis Kazanski pe Telegram.

Referendumul la care face referire jurnalistul a fost organizat pe 11 mai 2014, iar în urma acestuia ”Republica Populară Donețk” și-a declarat unilateral independența.

Natalia Vovk’s (Dugina murder suspect) (ex) husband is one of the Donetsk referendum’s organisers… 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ pic.twitter.com/QxXexNuKqS