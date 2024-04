Autoritățile ruse au anunțat că au interceptat un import de icoane care conțin explozibili. Potrivit FSB, sursa materialelor explozive ar fi Ucraina, iar transportul de icoane a trecut prin numeroase țări din UE, inclusiv România.

Serviciile secrete ruse (FSB) au găsit un nou mod de a sugera o legătură între Ucraina și atacul terorist revendicat de Statul Islamic care a zguduit Moscova în 22 martie.

Au fost publicate imagini cu icoane care ar conține zeci de kilograme de explozibili, despre care FSB spune că ar fi fost capturate la granția dintre Letonia și Rusia. Icoanele cu materiale explozibile ar fi circulat pe ruta Ucraina - România - Ungaria - Slovacia - Polonia - Lituania - Letonia - Rusia.

„Toţi organizatorii şi complicii acestei infracţiuni, inclusiv cetăţeni străini, vor face obiectul unui mandat de căutare şi vor fi urmăriţi penal conform legii ruse”, au afirmat purtătorii de cuvânt FSB, citați de Digi24.

🤡 Russian security services said they had seized "Icons with explosives" at a checkpoint in the Pskov Region

The detained man was reportedly carrying the icons "from Ukraine to Moscow in transit through EU countries". A total of 27 self-made bomb-icons were seized. Hexogen was… pic.twitter.com/7BR9tOiVSF