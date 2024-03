Rusia anunță că a ucis șase teroriști din Statul Islamic într-o operațiune FSB în Ingușeția. „Implicaţi în crime teroriste” VIDEO

Rusia a anunţat în weekend că a ucis şase presupuşi combatanţi din gruparea jihadistă Statul Islamic (SI), într-o operaţiune specială în Inguşetia (sud), o republică din Caucaz, cu populaţie majoritar musulmană, relatează AFP

Autoritățile ruse afirmă că cei șase combatanți au fost implicaţi într-un anumit număr de crime teroriste, inclusiv într-un atac împotriva unui post de poliţie şi uciderea a trei poliţişti în martie 2023.

”În urma desfăşurării unei operaţiuni antiteroriste (...) în Republica Inguşetia, şase combatanţi blocaţi de forţele FSB într-un imobil în oraşul Karabulak au fost neutralizaţi”, a anunţat duminică, 3 martie, într-un comunicat Comitetul rus de anchetă.

Potrivit Comitetului, cei şase combatanţi, dintre care trei se aflau pe o listă federală cu persoane căutate, erau ”membri” ai grupării Statul Islamic ”şi au fost implicaţi într-un anumit număr de crime teroriste, inclusiv într-un atac împotriva unui post de poliţie şi uciderea a trei poliţişti în martie 2023”.

🚨 💥 Russia: Gunfight between FSB spetsnaz and local militants in occupied Republic of Ingushetia, city of Karabulak, has now been ongoing for over 8 hours. Heavy explosions. Militants reportedly previously killed multiple Russian police officers.

