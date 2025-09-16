Rusia, acuzată că lansează atacuri cibernetice asupra spitalelor și sistemelor de apă din Polonia

Guvernul polonez intenționează să majoreze bugetul pentru securitate cibernetică la un nivel record, în condițiile în care autoritățile raportează o creștere a atacurilor cibernetice atribuite Rusiei, care au vizat spitale și rețele de apă.

Potrivit Financial Times, care citează oficiali polonezi, finanțarea va ajunge anul acesta la un miliard de euro – în creștere față de 600 de milioane în 2024. Din această sumă, aproximativ 80 de milioane de euro sunt direcționate către consolidarea protecției sistemelor de alimentare cu apă.

Adjunctul ministrului digitalizării, Dariusz Standerski, a declarat că autoritățile detectează zilnic între 20 și 50 de tentative de acces la infrastructura critică. Aproape toate sunt respinse, însă câteva atacuri au reușit să perturbe temporar activitatea unor spitale și să provoace scurgeri de date medicale.

Standerski a mai precizat că, luna trecută, a fost dejucată o tentativă de atac asupra rețelei de apă dintr-un oraș mare al Poloniei. Hackerii ar fi pătruns în rețeaua IT, însă au fost opriți înainte să întrerupă furnizarea apei. Oficialul a descris incidentul drept „una dintre cele mai ample atacuri cibernetice de la începutul invaziei ruse în Ucraina”.

Pe lângă infrastructura sanitară și cea de apă, autoritățile poloneze afirmă că se confruntă și cu bruiaje GPS în regiunea Kaliningrad. Vicepremierul Krzysztof Gawkowski a declarat că, în ultimul an, au fost identificate aproximativ 30 de cazuri de interferențe asupra semnalului de navigație pentru avioane.

Ads

Într-un incident notabil, la sfârșitul lunii august, aeronava președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a întâmpinat dificultăți de navigație în timpul unui zbor din Polonia către Bulgaria. Două zile mai târziu, avionul președintelui lituanian Gitanas Nausėda a fost forțat să survoleze mai mult timp zona centrală a țării înainte de aterizare, din motive similare.

Ads