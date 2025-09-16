Rusia, acuzată că lansează atacuri cibernetice asupra spitalelor și sistemelor de apă din Polonia

Autor: Veronica Andrei
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 21:52
236 citiri
Rusia, acuzată că lansează atacuri cibernetice asupra spitalelor și sistemelor de apă din Polonia
Hacker FOTO: Pixabay

Guvernul polonez intenționează să majoreze bugetul pentru securitate cibernetică la un nivel record, în condițiile în care autoritățile raportează o creștere a atacurilor cibernetice atribuite Rusiei, care au vizat spitale și rețele de apă.

Potrivit Financial Times, care citează oficiali polonezi, finanțarea va ajunge anul acesta la un miliard de euro – în creștere față de 600 de milioane în 2024. Din această sumă, aproximativ 80 de milioane de euro sunt direcționate către consolidarea protecției sistemelor de alimentare cu apă.

Adjunctul ministrului digitalizării, Dariusz Standerski, a declarat că autoritățile detectează zilnic între 20 și 50 de tentative de acces la infrastructura critică. Aproape toate sunt respinse, însă câteva atacuri au reușit să perturbe temporar activitatea unor spitale și să provoace scurgeri de date medicale.

Standerski a mai precizat că, luna trecută, a fost dejucată o tentativă de atac asupra rețelei de apă dintr-un oraș mare al Poloniei. Hackerii ar fi pătruns în rețeaua IT, însă au fost opriți înainte să întrerupă furnizarea apei. Oficialul a descris incidentul drept „una dintre cele mai ample atacuri cibernetice de la începutul invaziei ruse în Ucraina”.

Pe lângă infrastructura sanitară și cea de apă, autoritățile poloneze afirmă că se confruntă și cu bruiaje GPS în regiunea Kaliningrad. Vicepremierul Krzysztof Gawkowski a declarat că, în ultimul an, au fost identificate aproximativ 30 de cazuri de interferențe asupra semnalului de navigație pentru avioane.

Într-un incident notabil, la sfârșitul lunii august, aeronava președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a întâmpinat dificultăți de navigație în timpul unui zbor din Polonia către Bulgaria. Două zile mai târziu, avionul președintelui lituanian Gitanas Nausėda a fost forțat să survoleze mai mult timp zona centrală a țării înainte de aterizare, din motive similare.

Rusia amenință cu „împărțirea Poloniei” în replică la ideea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei
Rusia amenință cu „împărțirea Poloniei” în replică la ideea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei
Declarațiile ministrului polonez de Externe Radosław Sikorski privind posibilitatea instituirii unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei au stârnit reacții dure la Moscova, unde...
Șeful diplomației poloneze: „Opinia multora se îndreaptă spre ideea închiderii spațiului aerian deasupra vestului Ucrainei de către NATO”
Șeful diplomației poloneze: „Opinia multora se îndreaptă spre ideea închiderii spațiului aerian deasupra vestului Ucrainei de către NATO”
Polonia a fost testată direct de Rusia pe 10 septembrie. 19 drone au intrat în spațiul său aerian, doar patru au fost doborâte de forțele aliate, iar una s-a prăbușit la aproape 400 de...
#Rusia, #Polonia, #atacuri cibernetice, #spaitale, #sisteme de apa , #Polonia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a despartit a doua oara in 30 de zile de iubita lui si n-a mai stat pe ganduri
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Fostul fotbalist de la Barcelona a reactionat, dupa ce i-a fost anuntat decesul: "Sa fie foarte clar". Poveste de film
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. George Simion spune iar că se așteaptă să fie omorât, după trimiterea în judecată a lui Georgescu. "Oricând putem fi asasinați" VIDEO
  2. Piața muncii este dură. Și mai dură dacă ai lucrat mult timp în același loc: „Am fost pe LinkedIn mai mult săptămâna trecută decât în ultimii cinci ani”
  3. "Tăcere maximă la boți și suveraniști". Caramitru, acid la adresa lui Simion și Gavrilă după trimiterea în judecată a lui Georgescu. "Se închide cercul. Ghinion"
  4. Concluzia procurorului general al României despre dosarul lui Călin Georgescu: „Nu am mai întâlnit un asemenea caz în ultimii 35 de ani”. Ce a descoperit magistratul
  5. Rusia, acuzată că lansează atacuri cibernetice asupra spitalelor și sistemelor de apă din Polonia
  6. Ce salarii sunt în învățământul românesc: Cât câștigă o educatoare, un profesor sau un formator
  7. "Trăim într-o lume a șerpilor. Te vând pe 30 de arginți". Reacția judecătoarei supravegheate de procurori în dosarul lui Călin Georgescu
  8. Cea mai avansată forță militară din lume se vede nevoită să recupereze teren pe câmpul de luptă modern. Ce îi lipsește?
  9. Premierul „pro-Putin” din Europa, sancționat la nivelul UE. A fost dat afară
  10. Șeful diplomației americane: Incursiunile Rusiei cu drone în spațiul aerian NATO au rolul de a slăbi adversarii. Europa trebuie să impună propriile sancțiuni

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 130 - Călin Georgescu - 6 capete de acuzare!!!