În Rusia, un remorcher maritim de ultimă generație al Marinei, aflat încă în construcție, s-a înclinat pe o parte și a suferit o avarie semnificativă în zona de acostare a șantierului naval din Sankt Petersburg, relatează focus.ua.

Remorcherul „Căpitan Ușakov”, proiect 23470, a fost lansat la apă în urmă cu trei ani, însă lucrările de finalizare au continuat până în prezent. În timpul acestor operațiuni, nava s-a înclinat spre tribord (partea dreaptă), iar compartimentul mecanismelor auxiliare a fost inundat.

Incidentul a avut loc în cadrul lucrărilor desfășurate de șantierul naval din Iaroslavl, care închiriază spațiul de la șantierul Baltiski din Sankt Petersburg pentru finalizarea navei. Nu au fost raportate victime, iar autoritățile ruse au deschis o anchetă preliminară pentru a stabili cauzele și eventualele responsabilități.

Comitetul de anchetă al Federației Ruse a precizat că verificările se desfășoară în temeiul articolului 216, alineatul 1, din Codul Penal, care vizează încălcarea normelor de securitate în timpul desfășurării lucrărilor de construcții și montaj.

🚢У російському Санкт-Петербурзі прямо біля причалу Балтійського заводу перекинувся та затонув буксир «Капітан Ушаков»#хроніки_оркостану pic.twitter.com/qzIqqVBMvC — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 9, 2025

Ce se știe despre „Căpitan Ușakov”

Nava face parte din seria de remorchere maritime de clasă 23470, concepute pentru operațiuni complexe: tractarea altor nave sau structuri plutitoare, manevre de escortare, stingerea incendiilor pe apă sau la țărm, recuperarea navelor eșuate, precum și intervenții în condiții de gheață.

„Căpitan Ușakov” a fost lansat la apă în data de 14 iunie 2022 la Șantierul Naval din Iaroslavl, iar ulterior a fost transferat la Sankt Petersburg pentru lucrările finale.

Remorcherul este dotat, de asemenea, cu o platformă pentru decolarea elicopterelor situată la pupa.

Арктический буксир «Капитан Ушаков» накренился у причала Балтийского завода Буксир накренился и начал тонуть 8 августа. На протяжении ночи экстренные службы и дежурные предприятия пытались справиться с креном, но помещение вспомогательных механизмов всё же оказалось затоплено pic.twitter.com/86tNgzHHqV — Дикий Петербург (@Wild_SPb) August 9, 2025

Specificații tehnice ale navei:

-Lungime: 69,75 metri

-Lățime: 15 metri

-Deplasament: 3.200 de tone

-Autonomie operațională: până la 30 de zile

-Distanță de navigație la o viteză de 14 noduri: 3.000 de mile marine

-Zonă de operare: nelimitată, în conformitate cu standardul de clasificare Arc 4 pentru navigație în gheață

Incidentul survine pe fondul unor pierderi semnificative înregistrate de forțele navale ale Rusiei în ultimele luni. Potrivit unor rapoarte independente, în primele 18 luni ale războiului din Ucraina, Flota Mării Negre a pierdut peste o treime din capacitatea sa navală comparativ cu perioada de dinaintea invaziei.

Anterior, nava de cercetare științifică „Așamba”, aparținând Institutului de Oceanologie P.P. Șirșov din cadrul Academiei Ruse de Științe, s-a scufundat – cel mai probabil din cauza formării gheții.

