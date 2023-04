Relația specială a elitei austriece cu Moscova. Un cunoscut afacerist austriac i-a oferit lui Putin o înțelegere cu Volkswagen

Săptămâna trecută, o altă bombă politică a explodat în Austria. Siegfried „Sigi” Wolf, unul dintre cei mai de succes antreprenori din Austria, vrea să continue să construiască mașini în Rusia. Într-o scrisoare, el i-a oferit lui Vladimir Putin o înțelegere cu Volkswagen.

Potrivit investigațiilor Der Spiegel, Wolf s-a oferit ca partener de afaceri Kremlinului la puțin mai puțin de un an după izbucnirea războiului de agresiune rusesc împotriva Ucrainei. Într-o scrisoare adresată lui Putin, care începe cu „Dragă Vladimir Vladimirovici”, managerul cu experiență în afacerile cu Rusia a sugerat să folosească un împrumut de 800 de milioane de euro din cuferele Kremlinului pentru a relansa producția de automobile în Rusia, afectată de retragerile companiilor occcidentale după invazia armatei ruse în Ucraina.

Siegfried Wolf a fost inițial președinte al Magna Europa AG până în 2001, iar din 1999 a fost și vicepreședinte al Magna International Inc. În 2001, Wolf a preluat apoi funcția de președinte al Magna Steyr AG . Un an mai târziu, Wolf era membru în consiliul de administrație al Magna International, unde a deținut funcția de vicepreședinte până în 2005. În cele din urmă, în aprilie 2005, a fost promovat în funcția de director executiv (împreună cu canadianul Donald Walker) al Magna International Inc., după ce președintele anterior, Frank Stronach, și-a dat demisia din acest post.

În septembrie 2010, el și-a anunțat plecarea din Magna pentru a servi ca președinte al consiliului de administrație al companiei de mașini al oligarhului rus Oleg Deripaska. A fost și în consiliul de supraveghere al companiei de construcții Strabag din 2007, de unde s-a pensionat în 2015. Din iunie 2014, Siegfried Wolf a fost și președintele Consiliului de Supraveghere al Österreichische Industrieholding AG (ÖIAG), dar de la conversia ÖIAG în OeBIB și de la dizolvarea asociată a consiliului de supraveghere în 2015, el nu a mai ocupat această funcție. De asemenea, este președintele Consiliului de Supraveghere al Sberbank Europe AG, o subsidiară europeană a celei mai mari bănci rusești, Sberbank. În ianuarie 2016 a primit de la Putin Ordinul Prietenie.

Pe 10 iunie 2021, a fost anunțată semnarea contractului de vânzare a fabricii de camioane MAN din Steyr către Siegfried Wolfs WSA Beteiligungs GmbH (WSA).

După invazia rusă în Ucraina, Wolf și-a anunțat intenția a demisiona din consiliul de supraveghere al Sberbank Europe AG. Purtătorul de cuvânt al lui Wolf, Josef Kalina, a anunţat că a informat deja Banca Centrală Europeană despre intenţia de demisie.

Ca răspuns la un articol din publicația Handelsblatt, Wolf a declarat că a demisionat deja din toate funcțiile la Russian Machines în urmă cu mai bine de trei ani. El a subliniat că „nu a lucrat niciodată în domeniul militar”. Proprietarul „Russian Machines Corporation ”, miliardarul Oleg Deripaska, a criticat invazia lui Putin în Ucraina spunând că „negocierile trebuie să înceapă cât mai curând posibil.”

Russian Machines Corporation a fost înființată în 2005 și reunește activele lui Deripaska în construcții de mașini. Acesta are active la: OEM auto (GAZ Group), componente auto (RM-Systems), industria feroviară (RM Rail), OEM aeronave (Aviacor), construcții de drumuri (RM-Terex) și mașini agricole (AGCO-RM). Russian Machines Corporation administrează 24 de unități situate în 12 regiuni din Rusiei.

Rol în industria auto rusă

Potrivit informațiilor Spiegel, Volkswagen și-a vândut afacerea din Rusia, inclusiv facilitățile de producție, în 2022 către Prom Awto Konsalt LLC, care este deținută de Wolf. La ​​sfârșitul anului 2022, Grupul Schaeffler, în care Siegfried Wolf este membru al consiliului de supraveghere, a încheiat un parteneriat cu Prom Awto Konsalt în același scop.

La începutul lunii aprilie 2023, Der Spiegel a scris că, în calitate de membru al consiliului de supraveghere al Porsche SE, Wolf i-a oferit lui Vladimir Putin sprijin pentru „reconstrucția industriei auto ruse” și a cerut un împrumut de stat. În conformitate cu aceasta, producția mărcilor Volkswagen AG, care a fost redusă după invazia rusă în Ucraina, ar fi trebuit să fie reluată și extinsă cu Grupul GAZ. Volkswagen a negat orice implicare și, potrivit informațiilor din presă, contractul a fost atribuit Prom Awto Konsalt.

Der Spiegel scrie că elita politică și economică a Austriei, sub pretextul neutralității din constituție, face afaceri cu Putin.

Banca austriacă Raiffeisen Bank International (RBI) încă gestionează 40% din plățile internaționale pentru Rusia.

În 2022, banca a generat mai mult de jumătate din profit, mai exact: 3,8 miliarde de euro, doar din imperiul lui Putin. Chiar și după adunarea generală a RBI din 30 martie, încă nu există planuri concrete pentru o ieșire din afacerile rusești.

Șeful comunității aeroportuare din Schwechat, membru al Partidul Social-Democrat Austriac este un partid de centru-stânga din Austria (SPÖ) care și-a dat demisia zilele trecute, a ținut și el prima pagină a ziarelor. În trecut, el a luat parte la o paradă în Belarus în uniforma NKVD – aparatul de epurare criminal din vremea lui Iosif Stalin.

În plus, continuă să fie discuții despre cei 22 de parlamentari ai SPÖ care au nu au participat, în mod demonstrativ, la discursul video al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski din Parlameul asutriac, pe 30 martie.