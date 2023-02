General din anturajul lui Putin, într-o partidă de strip-tease "scursă" online. Kompromat rusesc la nivel de stat major VIDEO

Un videoclip scurs în mediul online îl arată pe general-locotenentul Aleksander Matovnikov, comandantul adjunct al Forțelor Terestre Ruse, realizând aparent un strip-tease pentru una dintre iubitele sale.

„Generalul gol” este învinovățit că nu a prevenit lovitura de pe baza aeriană din Belarus, care a dus la distrugerea unui avion de spion rus de 274 de milioane de lire sterline de către un grup politic disident belarus care susține Ucraina.

Analistul și cercetătorul independent Chris Owen notează că această înregistrare a apărut inițial pe canalul de Telegram rusesc VChK-OGPU. Administratorii acestuia primesc diferite informații, atât de la gruparea de mercenari Wagner condusă de Evgheni Prigojin, cât și din cadrul forțelor armate ruse convenționale.

Behold, Lt. Gen Aleksandr Matovnikov, Deputy Commander-in-Chief of Russian land forces and “Hero of Russia”. That are the likes leading the Russian army.

But what is actually more interesting who and why somebody dropped that Kompromat. I smell a Prigozhin.#Ukraine #Russia pic.twitter.com/nQ2ECLyoQ4