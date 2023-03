Rusia caută disperată muniție: A intrat în negocieri cu țări exotice din Africa și Orientul Mijlociu

Federația Rusă poartă negocieri privind achiziționarea de muniție și alte arme cu Myanmar, țări din Africa și Orientul Mijlociu, a declarat adjunctul șefului Serviciului Securității Statului, Vadim Skibițki.

"Rusia a început să simtă o lipsă de muniție. Știm că lucrează activ cu Iranul. Negocierile sunt în desfășurare cu Myanmar, cu țările continentului african și Orientul Mijlociu. Și-au trimis delegații - din Ministerul Apărării, serviciile de informații externe și alte agenții pentru a obține cât mai mult posibil muniție și alte arme”, a subliniat Skibițki.

Potrivit acestuia, încă nu există informații despre transferul de rachete balistice de către Iran către Rusia.

„Iranul încă așteaptă, a luat o poziție de așteptare cu privire la această problemă”, a adăugat Skibițki.

În ultimele zile, în premieră pe frontul din Ucraina, au fost identificate și BTR-50, transportoare blindate rusești de trupe intrate în serviciu în anul 1954, potrivit serviciilor de informații britanice. Modelele de bază BTR-50 au fost proiectate în 1952, când statul sovietic încă era condus de Iosif Stalin, și au intrat în dotarea activă a forțelor armate ale Moscovei în 1954, la un an după moartea dictatorului. Ele au fost produse până în anii 1970, când au început să fie înlocuite de vehiculul de luptă al infanteriei BMP-1 mai modern.

It was recently reported that a number of ancient BTR-50 APCs were delivered to Russian forces in #Ukraine- we obtained a photo of one of them.

This unit appears to be a BTR-50PU command&staff subvariant, adopted in 1958, however it is unclear for what role it will be used now. pic.twitter.com/kHkAKLSQQ3