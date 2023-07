Cum arată trenul blindat al președintelui Putin: are saună, sală de sport și alte aparate anti-îmbătrânire

Președintele rus Vladimir Putin preferă din ce în ce mai mult să călătorească cu trenul în loc de avion. Acest lucru a fost confirmat atât de surse apropiate de Kremlin, cât și de serviciile de informațiile occidentale.

Putin călătorește cu un tren blindat de 6,8 miliarde de ruble. În interior există o sală de sport, un hamam, un vagon cu echipament medical, printre o serie de alte facilități. Președintele rus este foarte paranoic și ia toate măsurile pentru a-i asigura siguranța, mai ales după invadarea Ucrainei. Trenul se deplasează cu 160 km/h mai rapid din cauza greutății blindajului său. Unele vagoane cântăresc 100 de tone. Se așteaptă ca versiunea modernizată a trenului lui Putin să fie mai rapidă.

Footage of #Putin's armored train worth 6.8 billion rubles appeared.

It has a gym, medical equipment including a ventilator, a hammam, a beautician's office, several carriages, dining cars, security and service cars, and much more. pic.twitter.com/dET7raTZDD