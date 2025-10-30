Drone kamikaze de jucărie, în fruntea listei de Crăciun a copiilor ruși. Clienții întreabă când vor fi disponibile replici ale orașelor ucrainene pentru a exersa atacurile

Autor: Veronica Andrei
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 21:04
296 citiri
Drona-Shahed pentru copii/FOTO:X@jurgen_nauditt

Pe o piață online care se autointitulează „Amazonul Rusiei”, părinții pot cumpăra, în prag de Crăciun, replici în miniatură ale dronelor kamikaze Shahed – aceleași arme care au adus moarte și distrugere în Ucraina, scrie The Sun.

Aceste „jucării educative” – cum sunt prezentate – pot fi echipate cu fitile explozive reale și sunt recomandate copiilor de la vârsta de trei ani.

„Cadoul ideal pentru micii cuceritori ai cerului”

Descrierea produsului sună ca un fragment desprins dintr-un manual de propagandă sovietică: „Cadoul ideal pentru tinerii patrioți și viitorii cuceritori ai cerului.”

Jucăriile, parcă fabricate de unitatea secretă de drone „Șoimii lui Stalin”, sunt modele din spumă ale celebrelor drone iraniene Shahed, folosite masiv de armata rusă în ultimele luni pentru a lovi infrastructura civilă ucraineană.

Fiecare dronă-jucărie are un compartiment special în bot, unde părinții pot introduce petarde – cumpărate separat – pentru a simula o „lovitură reală”.

Clipurile promoționale arată copii zâmbind în timp ce lansează micile drone spre clădiri improvizate din carton. La impact, petardele explodează cu un sunet sec și o ploaie de scântei.

Războiul, transformat în divertisment pentru copii

Pe ambalaj, aceleași simboluri grafice și sloganuri apar ca pe site-ul „Șoimii lui Stalin”, care în același timp publică anunțuri de recrutare pentru armata rusă.

„O experiență istorică fascinantă”, promit producătorii, „ce dezvoltă coordonarea, precizia și imaginația copiilor”.

În realitate, totul pare parte dintr-un proiect mai amplu de militarizare a copilăriei, prin care războiul devine joc, iar distrugerea – un exercițiu de mândrie națională.

Recenzii entuziaste și cereri pentru „versiuni mai mari”

Pe pagina produsului, părinții lasă recenzii entuziaste.

„Jucărie grozavă! Exact ca în realitate!”, scrie un client. „Fiul meu e încântat. A comandat petarde suplimentare!”, adaugă altul.

În secțiunea de întrebări, unii cumpărători cer modele mai mari, „pentru un zbor mai autentic”. Alții întreabă când vor apărea machetele orașelor ucrainene, pentru ca micii piloți „să poată exersa atacuri mai realiste”.

Un utilizator a mers și mai departe, scriind: „Când scoateți la vânzare macheta Kievului?”

Răspunsurile, semnate cu formula „Cu respect, Șoimii lui Stalin”, sugerează că aceleași persoane implicate în producția reală de drone ar gestiona și vânzarea acestor versiuni „pentru copii”.

Reacția platformei Ozon

Contactați de cotidianul The Telegraph, reprezentanții platformei Ozon – supranumită „Amazonul Rusiei” – au transmis că site-ul „nu comercializează produse militare” și că „orice vânzător își poate lista bunurile atâta vreme cât acestea nu încalcă legislația rusă”.

„Verificăm cu atenție certificatele de siguranță pentru toate produsele, în special cele destinate copiilor. În cazul materialelor inflamabile, cum sunt petardele, solicităm documente suplimentare”, se arată în răspunsul companiei.

Războiul care intră în camera copiilor

Deși Ozon insistă că verifică siguranța produselor, tonul comercial și estetica militaristă a acestor jucării ridică semne de întrebare.

Prin designul lor și prin mesajele publicitare, dronele în miniatură par să cultive o cultură a războiului încă din copilărie, într-o societate în care conflictul este prezentat tot mai des drept o misiune sacră.

Într-o Rusie în care realitatea și propaganda se contopesc, războiul nu se mai învață doar pe front, ci și în camera copiilor, printre jucării care explodează.

