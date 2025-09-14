Rusia a lansat o rachetă hipersonică Zircon în timpul exerciţiilor militare Zapad din Marea Barents. "Ținta a fost distrusă printr-o lovitură directă" VIDEO

Rusia a lansat o rachetă hipersonică Zircon în timpul exerciţiilor militare Zapad din Marea Barents FOTO X/@Trollstoy88

Rusia a lansat racheta de croazieră hipersonică Zircon către o ţintă din Marea Barents în timpul exerciţiilor militare Zapad, a anunţat duminică, 14 septembrie, Ministerul rus al Apărării, relatează Interfax. Racheta este nouă, are o rază de acţiune de 1.000 de km şi se deplasează de 10 ori mai repede decât viteza sunetului, ceea ce o face greu de reperat şi doborât de apărarea antiaeriană, susţine Moscova. Racheta ar fi fost folosită deja în războiul din Ucraina încă de anul trecut.

„Conform datelor obiective de monitorizare primite în timp real, ţinta a fost distrusă printr-o lovitură directă”, a declarat ministerul.

Tirul cu racheta hipersonică Zircon asupra ţintei maritime a fost efectuat de echipajul fregatei „Amiral Golovko”, se arată în comunicatul Ministerului Apărării, care precizează că zona de tragere a rachetelor a fost închisă în prealabil pentru navigaţia civilă şi zborurile aeriene.

Potrivit informaţiilor furnizate de armata rusă, indicaţiile de ţintire pentru fregata care a tras cu racheta Zircon asupra poziţiei au fost date de un avion Tu-142.

Zircon este o nouă rachetă hipersonică maritimă rusă. În aprilie, Vladimir Putin a declarat că racheta are o rază de acţiune de peste 1.000 km şi o viteză de până la 10 Mach (Mach – viteza sunetului).

Racheta ar fi fost folosită deja încă de anul trecut în atacurile ruseşti asupra Ucrainei.

Conform datelor oficiale, primul suport de suprafaţă pentru rachetele Zircon a fost nava „Amiral Gorşkov” din Flota Nordică, dar duminică ministerul a anunţat că intenţionează să echipeze cu rachete Zircon şi alte nave de suprafaţă ruseşti, precum şi submarinele nucleare.

În cadrul exerciţiului „Zapad-2025” se exersează elemente de apărare a obiectivelor de coastă şi garnizoanelor Flotei Nordice, controlul grupărilor eterogene de forţe, precum şi utilizarea complexă a armelor de înaltă precizie, a modelelor promiţătoare şi moderne de armament şi tehnică militară. Forţele Flotei Nordice acţionează în zona maritimă arctică, a precizat Ministerul Apărării al Federaţiei Ruse.

Exerciţiul strategic Zapad-2025 se desfăşoară în perioada 12-16 septembrie, în poligoane din Belarus şi Rusia, în Marea Baltică şi Marea Barents.

