Preot rus, reținut după ce a anunțat că va ține o slujbă de pomenire pentru Navalnîi

Un preot din Sankt Petersburg a fost reținut după ce a anunțat că va ține o slujbă de pomenire pentru regretatul critic al Kremlinului Aleksei Navalnîi, a anunțat sâmbătă, 17 februarie, soția sa pe Facebook.

Grigori Mihnov-Vaitenko a fost reținut în apropierea casei sale în timp ce mergea la Piatra Solovetski dedicată victimelor sovietice ale represiunii politice, scrie Moscow Times.

Susținătorii lui Navalnîi au depus flori și fotografii cu politicianul la monumente din toată Rusia.

Slujba de pomenire din Sankt Petersburg a fost ținută de un alt preot, a informat publicația locală Bumaga.

Biserica Ortodoxă Rusă a declarat într-o declarație că „Grigori Mihnov-Voitenko nu este un preot al Bisericii Ortodoxe Ruse” și a îndemnat „să ignore oricare dintre declarațiile și apelurile sale în spațiul public”.

Poliția rusă a reținut peste 170 de persoane la memoriale spontane pentru Navalnîi în toată țara, a anunțat sâmbătă grupul de monitorizare a poliției OVD-Info.

Autoritățile ruse au avertizat vineri împotriva participării la demonstrații.

Rusia a scos în afara legii organizațiile politice și activiste ale lui Navalnîi la nivel național, declarându-le „extremiste”, ceea ce înseamnă că protestul pentru Navalnîi îi pune pe susținătorii săi în pericol.

Mama lui Navalnîi nu a găsit corpul neînsuflețit al fiului la morgă

Trupul neînsuflețit al opozantului Aleksei Navalnîi nu se află la morgă unde autoritățile au spus că a fost adus după moartea sa, a anunțat sâmbătă echipa acestuia, citată de Moscow Times.

„Avocatul lui Aleksei și mama lui au ajuns la morga Salehard. Este închisă, deși colonia penitenciară i-a asigurat că funcționează și corpul lui Navalnîi este acolo”, a declarat purtătoarea de cuvânt a fostului opozant, Kira Iarmiș, pe X, fostul Twitter.

„Avocatul a sunat la numărul de telefon care era pe uşă. I s-a spus că este al șaptelea apelant astăzi. Cadavrul lui Aleksei nu este la morgă”, a adăugat Iarmiș.

Ea a spus că un alt avocat Navalnîi a vizitat Comitetul de investigație Salehard și i s-a spus că „a fost efectuată o examinare histologică repetată” și cauza morții lui Navalnîi este încă necunoscută.

Rezultatele autopsei „se presupune că vor apărea săptămâna viitoare”, a spus ea.

„Este evident că mint și fac totul pentru a nu da trupul.”

Ea a scris mai târziu: „Acum Comisia de anchetă spune că trupul lui Aleksei nu va fi predat rudelor sale până când ancheta nu va fi finalizată. ”

Aliatul lui Navalnîi, Ivan Jdanov, a spus că avocatului și mamei lui Navalnîi li s-a spus că cauza morții a fost „sindromul morții subite” atunci când au vizitat colonia închisorii lui sâmbătă devreme.

„Un angajat al coloniei a declarat că trupul lui Navalnîi se află acum în Salehard. Acesta a fost ridicat de către anchetatorii de la IC [Comitetul de Investigații]. Acum ei efectuează «investigații» cu el”, a spus aceasta. „Cerem ca trupul lui Aleksei Navalnîi să fie predat imediat familiei sale”, a declarat Iarmiș.

În același timp, o sursă a publicației Novaia Gazeta din colonia penală nr. 3, unde Navalnîi a fost recent deținut, consideră că efectuarea unei autopsii în Harp sau Salehard ar putea demonstra că autoritățile penitenciare au ceva de ascuns.

The Russian priest is now behind bars pic.twitter.com/q4CgArWYnF