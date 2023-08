Generalul rus care știa secretele „Palatului lui Putin” de la malul Mării Negre a murit în închisoare

Un general rus ce a făcut parte din Serviciul Federal de Pază și Protecție (FSO) și care a supravegheat construcția uneia dintre reședințele președintelui Vladimir Putin a murit săptămâna aceasta la vârsta de 69 de ani, informează Newsweek.

Ghennadi Lopirev ispășea o pedeapsă de 10 ani de închisoare din 2017 pentru acuzații de luare de mită pe care le-a negat întotdeauna. El a murit într-o colonie penală de lângă Riazan, un oraș situat la aproximativ 200 de kilometri sud-est de Moscova, după o boală nespecificată, a declarat Viktor Boborokin, de la Comisia Publică de Monitorizare a penitenciarelor din Rusia.

Boborikin a spus că Lopirev s-a simțit rău pe 16 august și a fost dus cu ambulanța la spital. Nu a explicat ce boală avea generalul.

În calitate de fost șef al Serviciului de Securitate din Caucaz cu Serviciul Federal de Protecție [FSO] al Rusiei, Lopirev era responsabil cu asigurarea securității instalațiilor de stat din sudul Rusiei, inclusiv a reședințelor prezidențiale și a primului ministru.

Lopirev ar fi supravegheat construcția la una dintre reședințele extravagante ale lui Putin, Palatul Ghelenjik de lângă Soci, în sudul Rusiei. Canalul Telegram VChK-OGPU, care are legături strânse cu forțele de securitate ruse, a declarat că reședința a devenit cunoscută drept „Palatul lui Putin” după o investigație a echipei liderului opoziției Aleksei Navalnîi.

Lopirev nu avea afecțiuni medicale anterioare și se pregătea pentru eliberare condiționată, potrivit The Moscow Times. La spital i s-a spus că are leucemie nediagnosticată. Cu toate acestea, rezultatele testelor nu au arătat nimic anormal la momentul spitalizării.

Proeminentul jurnalist rus Dmitri Kolezev a spus într-o postare pe Telegram că, fiind șeful FSO din Caucaz, Lopirev era la curent cu detaliile construcției palatului lui Putin din Ghelendjik.

Vladimir Putin deține un imens palat pe un domeniu de 7.000 de hectare la malul Mării Negre, a dezvăluit principalul său opozant, Alexei Navalnîi. Valoarea proprietății depășește un miliard de euro și ar fi fost finanțată de marii oligarhi ruși, toți dependenți de Putin, se arată într-un amplu material publicat pe blogul lui Navalnîi. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins acuzațiile.

Situat la malul Mării Negre și înconjurat de podgorii, ansamblul de 7.000 de hectare construit pentru Putin conține un patinoar de hochei camuflat sub o peluză (președintele rus este un mare pasionat de hochei), un heliport, un cazino, sală de teatru, sală de sport, conform blogului lui Navalnîi. Camerele imense sunt mobilate cu mobilier de lux, potrivit imaginilor publicate de FBK. Numai dormitorul lui Putin ar avea 260 de metri pătrați, iar ca să ajungi la baie trebuie să treci printr-un alt living room. Mai mult, spațiul aerian de deasupra proprietății are statut de No fly zone - zonă aeriană interzisă.

Vestea morții lui Lapirev vine la scurt timp după ce un guvernator regional a anunțat că general-colonelul Ghennadi Jidko care a condus invazia din Ucraina, în calitate de comandant al Grupării de Forțe de Sud, înainte de a lăsa locul generalului Serghei „Armagedon” Surovikin, care a fost numit în octombrie 2022. A fost înlăturat din postura de comandant al „operațiunii militare speciale” a lui Putin după eșecul de a ocupa orașul Harkov. Înainte de începerea războiului din Ucraina, Jidko a fost șef de stat major al Forțelor Armate Ruse în Siria. În 2018, a fost numit la comanda trupelor din Districtul Militar de Est. În 2021, Jidko a preluat funcția de ministru adjunct al apărării, iar în 2022, a devenit din nou comandantul Districtului Militar de Est.

