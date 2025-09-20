O nouă moarte suspectă în Rusia. Un om de afaceri găsit mort, cu o rană de glonț

Un alt om de afaceri rus a fost descoperit mort în circumstanțe suspecte, pe fondul unei serii de decese misterioase înregistrate în rândul elitei economice a țării.

Aleksander Tiunin, 50 de ani, director al unei fabrici de produse chimice utilizate în echipamente militare, a fost găsit fără viață în localitatea Kokoșkino, din regiunea Moscovei. Potrivit presei ruse, în apropierea trupului se afla o armă de foc și un bilet de adio.

Mass-media de stat a relatat că Tiunin, aflat la conducerea companiei Himprominjiniring, parte a gigantului de stat Rosatom, s-ar fi sinucis. Biletul descoperit lângă corp ar fi indicat că suferea de depresie de mai mulți ani și că „nu mai avea putere să continue”.

Another Putin murder. The mysterious death of a CEO occurred today in the Moscow region. In the village of Kokoshkino, the body of the head of JSC "NPC 'Himpromengineering'" Alexander Tyunin was found. Next to him were a rifle and a note, writes Baza. Since the start of the… pic.twitter.com/gGrRpx6c9c — Beefeater (@Beefeater_Fella) September 19, 2025

Totuși, au apărut îndoieli după ce detaliile presupusului bilet au fost publicate de unele canale media înainte ca autoritățile să confirme oficial decesul. O sursă anonimă citată de presa locală a declarat că „a existat o nevoie evidentă de a impune rapid varianta sinuciderii înainte de deschiderea oricărei anchete”.

Cazul se înscrie într-o listă tot mai lungă de morți neelucidate în rândul oamenilor de afaceri și oficialilor ruși, o tendință accentuată după declanșarea războiului împotriva Ucrainei. Numeroase victime au fost găsite în circumstanțe similare – de la căderi de la etaj, adesea catalogate drept sinucideri, până la împușcături sau accidente bizare.

În iulie, ministrul Transporturilor, Roman Starovoit, a murit din cauza unei răni provocate prin împușcare, incident pe care presa apropiată serviciilor de securitate l-a atribuit tot unei sinucideri. În alte cazuri, înalți directori din energie, precum vicepreședintele Transneft, Andrei Badalov, sau foști oficiali guvernamentali, au murit după ce au căzut de la înălțime.

Printre victimele de rang înalt se numără Marina Iankina, 58 de ani, responsabilă financiar în Ministerul rus al Apărării, găsită moartă în 2023 după o cădere de la etajul 16 al unui bloc din Sankt Petersburg, și Ravil Maganov, fost președinte al companiei petroliere Lukoil, care a murit în 2022 după ce a căzut de la o fereastră a Spitalului Clinic Central din Moscova.

Deși autoritățile ruse atribuie majoritatea acestor cazuri sinuciderilor, numărul mare al incidentelor și profilul victimelor ridică semne de întrebare, alimentând speculații privind posibile asasinate mascate.

