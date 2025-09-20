O nouă moarte suspectă în Rusia. Un om de afaceri găsit mort, cu o rană de glonț

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 13:49
515 citiri
O nouă moarte suspectă în Rusia. Un om de afaceri găsit mort, cu o rană de glonț
Aleksander Tiunin era director al unei fabrici de produse chimice/FOTO:X/@Beefeater_Fella

Un alt om de afaceri rus a fost descoperit mort în circumstanțe suspecte, pe fondul unei serii de decese misterioase înregistrate în rândul elitei economice a țării.

Aleksander Tiunin, 50 de ani, director al unei fabrici de produse chimice utilizate în echipamente militare, a fost găsit fără viață în localitatea Kokoșkino, din regiunea Moscovei. Potrivit presei ruse, în apropierea trupului se afla o armă de foc și un bilet de adio.

Mass-media de stat a relatat că Tiunin, aflat la conducerea companiei Himprominjiniring, parte a gigantului de stat Rosatom, s-ar fi sinucis. Biletul descoperit lângă corp ar fi indicat că suferea de depresie de mai mulți ani și că „nu mai avea putere să continue”.

Totuși, au apărut îndoieli după ce detaliile presupusului bilet au fost publicate de unele canale media înainte ca autoritățile să confirme oficial decesul. O sursă anonimă citată de presa locală a declarat că „a existat o nevoie evidentă de a impune rapid varianta sinuciderii înainte de deschiderea oricărei anchete”.

Cazul se înscrie într-o listă tot mai lungă de morți neelucidate în rândul oamenilor de afaceri și oficialilor ruși, o tendință accentuată după declanșarea războiului împotriva Ucrainei. Numeroase victime au fost găsite în circumstanțe similare – de la căderi de la etaj, adesea catalogate drept sinucideri, până la împușcături sau accidente bizare.

În iulie, ministrul Transporturilor, Roman Starovoit, a murit din cauza unei răni provocate prin împușcare, incident pe care presa apropiată serviciilor de securitate l-a atribuit tot unei sinucideri. În alte cazuri, înalți directori din energie, precum vicepreședintele Transneft, Andrei Badalov, sau foști oficiali guvernamentali, au murit după ce au căzut de la înălțime.

Printre victimele de rang înalt se numără Marina Iankina, 58 de ani, responsabilă financiar în Ministerul rus al Apărării, găsită moartă în 2023 după o cădere de la etajul 16 al unui bloc din Sankt Petersburg, și Ravil Maganov, fost președinte al companiei petroliere Lukoil, care a murit în 2022 după ce a căzut de la o fereastră a Spitalului Clinic Central din Moscova.

Deși autoritățile ruse atribuie majoritatea acestor cazuri sinuciderilor, numărul mare al incidentelor și profilul victimelor ridică semne de întrebare, alimentând speculații privind posibile asasinate mascate.

Mafia italiană, înarmată de Rusia. Ancheta Europol arată legături directe cu Kremlinul
Mafia italiană, înarmată de Rusia. Ancheta Europol arată legături directe cu Kremlinul
O investigație jurnalistică din Italia scoate la iveală o filieră periculoasă. Arme produse în Rusia ajung în porturile Siciliei, unde sunt preluate de clanurile mafiote din Catania și...
NATO a ridicat avioanele pentru a apărarea spațiului aerian după atacurile rusești. Situație tensionată, risc de escaladare
NATO a ridicat avioanele pentru a apărarea spațiului aerian după atacurile rusești. Situație tensionată, risc de escaladare
Avioane ale Poloniei și ale aliaților NATO au fost ridicate sâmbătă dimineața pentru a asigura protecția spațiului aerian polonez, după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului...
#Rusia, #moarte suspecta, #om de afaceri , #Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nu s-a mai intamplat niciodata in istorie! Donald Trump, decizie fara precedent: "Nu se va repeta! Vor iesi din Biroul Oval"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Tragedie! Fotbalist de nationala, impuscat mortal in propria casa, la 3 zile dupa ce a jucat in campionat

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce ascunde „insula nemuritorilor” din Grecia: obiceiurile care îi fac pe localnici să trăiască până la 100 de ani
  2. O nouă moarte suspectă în Rusia. Un om de afaceri găsit mort, cu o rană de glonț
  3. Călin Georgescu și-a suspendat activitatea universitară pentru un an. Care a fost ultimul salariu net încasat
  4. Cum își iau rămas-bun America de la activistul conservator Charlie Kirk
  5. Managerul spitalului din Caransebeș, arestat pentru mită de 250.000 lei. Familia avea venituri lunare de 25.000 lei net
  6. UE promite măsuri suplimentare de securitate pentru evrei, pe fondul creșterii violențelor antisemite
  7. Șeful MI6, la final de mandat: „Putin a mușcat mai mult decât poate înghiți în Ucraina”
  8. România a încasat despăgubirea pentru Coiful dacic furat în Olanda. Câți bani a primit țara noastră
  9. Ce a căutat și ce a găsit în Ucraina fondatorul celei mai mari companii private de securitate din lume? Povestea lui Erik Prince și Blackwater
  10. Pentagonul le cere jurnaliștilor să publice doar informații aprobate. „Presa nu conduce Pentagonul – poporul o face”