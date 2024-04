”Operațiune antiteroristă” a Rusiei într-o regiune sudică a țării, pe teritoriul unei comunități de grădinari VIDEO

Rusia a lansat joi, 11 aprilie, o "operaţiune antiteroristă" în unele cartiere ale oraşului Nalcik şi în districtul Cerek din regiunea sa sudică Kabardino-Balkaria, a anunţat joi, 11 aprilie, agenţia de presă RIA, citând autorităţile locale.

RIA citează Comitetul Naţional Antiterorist al Rusiei, care a declarat că un grup de bărbaţi înarmaţi a deschis focul asupra forţelor de securitate care i-au înconjurat în afara Nalcikului.

Potrivit TASS, forţele speciale au blocat militanţii implicaţi în terorism pe teritoriul unei comunităţi de grădinari din Nalcik, în Republica Kabardino-Balkaria.

"În această noapte, ei (militanţii) au fost blocaţi de forţele speciale ale FSB pe teritoriul asociaţiei Nasip din districtul urban Nalcik. Ca răspuns la somaţia de a depune armele şi de a se preda autorităţilor, bandiţii au deschis focul asupra forţelor de ordine", a declarat Comitetul Naţional Antiterorist.

🇷🇺 OPERACIÓ ANTITERRORISTA A NALTXIK i al DISTRICTE CHEREKSKY de KABARDINO-BALKARIA, el règim CTO vigent des del matí on es duen activitats per detenir terroristes però quan les forces de seguretat donaren l'alto, ells obriren foc. Ara mateix hi ha una batalla ✊🇷🇺 pic.twitter.com/IWaOzFnTKi