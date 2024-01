Aleksei Navalnîi, supus la o nouă ”tortură”. Opozantul rus, obligat să asculte zilnic un cântec pro-Putin.

Opozantul rus, Alexei Navalnîi, încarcerat, care a acuzat că a fost otrăvit, agresat și privat de îngrijiri medicale adecvate, a dezvăluit luni, 22 ianuarie, că se confruntă cu o nouă provocare: este forțat să asculte un cântăreț de muzică pop pro-Putin la ora 05:00 în fiecare dimineață.

Navalnîi, în vârstă de 47 de ani, un fost avocat care a devenit cunoscut în urmă cu mai bine de zece ani prin faptul că a ironizat elita președintelui Vladimir Putin și a exprimat acuzații de corupție vastă, se află în prezent într-o închisoare aflată la aproximativ 60 km la nord de Cercul Polar.

Condamnat să rămână în închisoare până la vârsta de 74 de ani, în baza unor acuzații despre care spune că au fost inventate pentru a-l ține departe de politică, Navalnîi a declarat că regimul său de dimineață constă acum în a asculta imnul național rusesc înainte de a i se pune „Eu sunt rus”, un cântec patriotic interpretat de un cântăreț pro-Putin numit „Șaman”, conform Reuters.

Shaman, al cărui nume real este Iaroslav Dronov, s-a urcat un val de patriotism alimentat de război pentru a deveni un element de bază la televiziunea de stat și este una dintre celebritățile care îl susține oficial pe Putin pentru a candida din nou la președinție în martie.

Cântecul său emblematic, pe care îl interpretează uneori îmbrăcat într-o ținută de piele neagră cu o banderolă de braț în culorile steagului rusesc – „Eu sunt rus” – vorbește despre cum rușii nu pot fi „rupți” și „merg până la capăt” și poartă sângele părinților lor.

Cântărețul în vârstă de 32 de ani a stârnit controverse în noiembrie, când a simulat declanșarea unei bombe nucleare la un concert difuzat la televiziunea de stat, apăsând un buton roșu într-o valiză nucleară falsă, înainte ca în jurul său să izbucnească focuri de artificii.

Într-un mesaj pe X facilitat de aliații săi, Navalnîi a descris o rutină matinală suprarealistă.

„Cântărețul Shaman a ieșit în evidență când eu eram deja în închisoare, așa că nu am putut nici să-l văd, nici să-i ascult muzica. Dar știam că a devenit principalul cântăreț al lui Putin. Și că principalul său cântec era ‘Eu sunt rus'”, a scris Navalnîi.

„Bineînțeles că eram curios să îl ascult, dar unde puteam să îl ascult în închisoare. Și apoi m-au adus la Yamal (locul unde se află închisoarea sa din Arctica). Și aici, în fiecare zi, la ora 5 dimineața, am auzit comanda: „Ridică-te!”, urmat de imnul național rusesc și, imediat după aceea, se cântă al doilea cel mai important cântec al țării – „Eu sunt rus”, de Șaman.”

Ironia, a spus Navalnîi, este că propaganda de stat a evidențiat cândva faptul că el obișnuia să mărșăluiască alături de naționaliștii ruși la marșurile anuale, iar acum, ani mai târziu, i se cântă un cântec pop ultranaționalist în scop educativ în timp ce își face exercițiile de dimineață din închisoare.

„Ca să fiu sincer, încă nu sunt sigur că înțeleg corect ce sunt post-ironia și meta-ironia. Dar dacă nu asta este, atunci ce este?”, a glumit Navalnîi.

