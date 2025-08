Orgii, amante și avioane militare. Lumea secretă a elitei ruse

Noi relatări despre viața privată a unor membri ai elitei ruse aduc în atenție acuzații de comportament abuziv, relații extraconjugale ascunse și scandaluri sexuale cu implicații internaționale, scrie The Sun.

În ciuda măsurilor promovate de administrația de la Kremlin împotriva ceea ce este considerat un „stil de viață decadent”, surse apropiate cercurilor de putere de la Moscova susțin că excesele sexuale continuă, în privat, în rândul oligarhilor și oficialilor de rang înalt.

Relatările apar într-un context tensionat, pe fundalul războiului din Ucraina, al izolării internaționale a Rusiei și al eforturilor autorităților de a promova imaginea unei conduceri conservatoare și riguroase.

Un caz care a readus subiectul în atenția publicului este cel al unui model ucrainean în vârstă de 20 de ani, Maria Kovalciuk, cunoscută pentru activitatea sa pe platforma OnlyFans. Potrivit declarațiilor oferite presei, tânăra ar fi fost agresată fizic și torturată în Dubai, într-un incident în care susține că au fost implicați cetățeni ruși.

‼️Russian Defense Minister Belousov uses military aircraft to fly with his mistress, — Russian media

Russian escort Maria Shalaeva said that she flew to an airport in Rostov that is closed to civil aviation and has not received regular flights for three years pic.twitter.com/76pUKGLyjQ