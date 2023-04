Rușii au închis Piața Roșie pentru două săptămâni, înainte de parada din 9 mai. O dronă ucraineană a survolat zona din fața Kremlinului VIDEO

Autoritățile ruse au anunțat marți că vor închide Piața Roșie din Moscova pentru o perioadă fără precedent de două săptămâni, înainte de parada anuală a țării care marchează victoria sovietică asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial.

În fiecare an, la 9 mai, Rusia celebrează sărbătoarea Zilei Victoriei cu o paradă militară masivă în Piața Roșie, care include un discurs al președintelui Vladimir Putin.

"În legătură cu pregătirea și desfășurarea evenimentelor solemne, Piața Roșie va fi închisă pentru public în perioada 27 aprilie - 10 mai 2023", a precizat într-un comunicat Serviciul Federal de Gardă (FSO), care asigură securitatea Kremlinului, citat de The Moscow Times.

FSO nu a mai restricționat niciodată până acum accesul în Piața Roșie pentru pregătirea paradei pentru o perioadă atât de lungă.

În 2018, agenția a închis Piața Roșie între 4 și 9 mai, iar în 2019, între 6 și 9 mai. Înaintea paradei de Ziua Victoriei din 2022, prima de la invazia Rusiei în Ucraina, Piața Roșie a fost închisă în perioada 4-10 mai.

Ukrainian drone successfully completed a recon mission above the Kremlin and the Red Square. You can see Lenin's Mausoleum in the initial shot. Putin is not the only one preparing for May 9th. pic.twitter.com/safaIN8bNQ