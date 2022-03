Expert american în securitate: "Rusia a pierdut mai mulți soldați în două săptămâni în Ucraina decât SUA în 20 de ani"

Expertul în securitate Seth Jones face o comparație între pierderile omenești înregistrate de Rusia în Ucraina și cele suferite de Statele Unite ale Americii în Irak și Afganistan.

El afirmă că Rusia a pierdut mai mulți soldați în două săptămâni în Ucraina decât SUA în 20 de ani în conflictele din Irak și Afganistan.

”Pierderile rusești continuă să crească, la aproximativ 6.000-8.000 de soldați ruși până acum. Pentru a pune acest lucru în perspectivă, au murit mai mulți soldați ruși în 2 săptămâni în Ucraina decât soldați americani în Afganistan și Irak, combinate în două decenii”, scrie Seth G. Jones pe contul său de Twitter.

Seth G. Jones este director al Programului Internațional de Securitate și director al Proiectului Transnational Threats la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), se arată pe site-ul CSIS.

Jones coordonează o echipă care oferă perspective strategice independente și soluții politice pe partea de securitate națională. El predă la Școala de Studii Internaționale Avansate a Universității Johns Hopkins și la Centrul pentru Apărare și Securitate Internațională de la Școala Postuniversitară Navală din SUA.

Russian casualties continue to mount, with roughly 6,000-8,000 Russian military fatalities thus far. To put that into perspective, there have been more Russian combat deaths in barely 2 weeks in Ukraine than U.S. combat deaths in Afghanistan and Iraq combined in two decades