Ministerul rus al Apărării îi decorează pe piloții care au doborât drona americană în Marea Neagră

Ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, le-a oferit piloţilor rusi premii pentru că au împiedicat intrarea unei drone americane în zona de operațiuni militare a Rusiei în Ucraina, a informat vineri, 17 martie, agenţia de ştiri de stat rusă RIA.

The US military has released footage of the mid-air encounter between a Russian fighter jet and a US drone that was forced down over the Black Sea. https://t.co/kTcWuYdJOQ pic.twitter.com/yAU1ZAy4bn — CNN Politics (@CNNPolitics) March 16, 2023

Oficialii americani presupun că Rusia a recuperat deja joi câteva bucăți din drona de supraveghere americană doborâtă marți de un avion de luptă rusesc în Marea Neagră. Kremlinul a anunțat de asemenea că încearcă să recupereze respectiva aeronavă.

Aplicațiile de monitorizare în timp real a traficului maritim pe mările și oceanele lumii prezintă o concentrație neobișnuită de nave neidentificate în zona din Marea Neagră unde armata SUA susține că s-a prăbușit o dronă de supraveghere MQ-9 Reaper.

Finder, se observă o concentrație cinci nave care, spre deosebire de celelalte aflate în regiune, nu pot fi identificate precis (ex: denumire, clasă, tonaj, pavilion etc.). Aplicațiile maritime precizează doar că navele sunt din categoria „Other type/Auxilliary” (alt tip/navă de tip auxiliar) sau „Tugs and Special Crafts” (remorchere sau nave speciale).

Forțele aeriene ale SUA au publicat o hartă cu locațiile și momentele interceptării, coliziunii și prăbușirii dronei MQ-9 Reaper, care a fost atacată de avioane Suhoi Su-27 decolate din Crimeea.

The graphic below depicts approximations of the locations and times of the @usairforce MQ-9 Reaper collision and crash into the Black Sea. The video released earlier today by @US_EUCOM occurs at the middle plot point on the timeline. pic.twitter.com/nz8fTzL4ZG — USAFE-AFAFRICA (@HQUSAFEAFAF) March 16, 2023

Drona Reaper a fost interceptată la aproximativ 40-50 de mile nautice (circa 90 de kilometri) de coastele peninsulei Crimeea. Coliziunea dintre avionul rusesc și drona americană s-a produs la circa 100 kilometri de Crimeea, iar prăbușirea dronei la aproximativ 150 de kilometri.

