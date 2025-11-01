Recent, președintele rus Vladimir Putin a anunțat „testarea cu succes” a dronei subacvatice cu propulsie nucleară Poseidon, prezentată ca dovadă a „puterii militare” a Rusiei. Analiștii occidentali consideră însă că valoarea acestui proiect este mai degrabă simbolică și politică, decât una strategică, neavând impact real asupra echilibrului nuclear global.

Publicația ucraineană UNIAN a realizat o listă a celor mai puțin eficiente programe de înarmare lansate de Kremlin — proiecte anunțate cu multă pompă, dar care, potrivit experților, nu și-au dovedit eficiența militară.

10. Su-75 „Șah-mat”

Prezentat în 2021 drept o alternativă la avioanele americane F-35 și F-22, Su-75 trebuia să fie noul avion de luptă de generația a cincea al Rusiei. Primul zbor era planificat pentru 2023, dar nu a avut loc.

Analistul american Caleb Larson a scris pentru 19FortyFive că „avionul nu zboară nicăieri – și probabil nu o va face prea curând”.

Su-75 trebuia să atragă piețele care nu au acces la tehnologie militară occidentală, însă proiectul nu a trecut de stadiul de machetă. Progresele au fost încetinite și de sancțiunile economice impuse Rusiei după invadarea Ucrainei.

9. Bombardierul strategic PAK DA („Produsul 80”)

PAK DA a fost conceput ca un echivalent al bombardierului american invizibil B-2. Deși planurile generale au fost aprobate în 2021, dezvoltarea, începută încă din 2009, rămâne doar pe hârtie.

Compania privată de analiză Dallas Intelligence menționează că lipsa tehnologiei de „stealth” face ca PAK DA să nu aducă avantaje reale față de modelele sovietice existente – Tu-95, Tu-22M3 sau Tu-160.

8. Vehiculul de luptă al infanteriei „Kurganets-25”

Proiectat la începutul anilor 2010, „Kurganets-25” a fost prezentat pentru prima dată la parada de 9 mai 2015. De atunci, a apărut doar la expoziții, fără a intra în producție.

Proiectul, care urma să facă parte dintr-o platformă comună cu vehiculul „Boomerang” și tancul „Armata”, se află încă, în 2025, în faza de testare preliminară.

7. Vehiculul de sprijin pentru tancuri „Terminator”

„Terminatorul” este unul dintre puținele proiecte finalizate și chiar folosite în războiul din Ucraina. Cu toate acestea, experții consideră că vehiculul, echipat cu două tunuri de 30 mm, nu oferă avantaje semnificative față de tancurile T-72B3, T-80BVM sau T-90M. Costul ridicat și complexitatea de producție limitează potențialul său real.

6. Navele de patrulare Proiect 22160

În martie 2024, nava rusă Sergei Kotov, din clasa Proiect 22160, a fost scufundată de drone maritime ucrainene MAGURA V5.

Analiștii descriu clasa ca fiind un exemplu al problemelor marinei ruse: deplasament redus, stabilitate scăzută pe mare și imposibilitatea montării unui armament modular. Designul experimental al corpului a dus la performanțe inferioare chiar și comparativ cu nave construite acum un secol.

5. Sistemul de rachete „Avangard”

„Avangard” este o rachetă hipersonică lansată de pe un vector intercontinental UR-100N UTTKh. Deși scopul său declarat este de a depăși apărarea antirachetă americană, analiștii subliniază că sistemul, în practică, reduce eficiența arsenalului nuclear rus: racheta de bază putea transporta șase focoase, în timp ce „Avangard” poartă unul singur.

Cum niciun stat nu poate intercepta în prezent un atac masiv cu rachete balistice convenționale, utilitatea proiectului este pusă sub semnul întrebării.

4. Racheta de croazieră strategică „Burevestnik”

Fostul ofițer al marinei ucrainene Andrii Rîjenko a explicat pentru UNIAN că „Burevestnik” folosește un mini-reactor nuclear în locul unui motor convențional cu combustie. Chiar și în ipoteza unei funcționări stabile, racheta rămâne subsonică, fiind vulnerabilă la interceptarea de către sistemele moderne de apărare antiaeriană.

Potrivit experților, arma este lentă, costisitoare și nesigură.

3. Torpila nucleară „Poseidon”

Putin a anunțat la 29 octombrie testarea „cu succes” a torpilei nucleare Poseidon, un proiect prezentat inițial în 2018.

Proiectul, extrem de costisitor, amintește de torpila sovietică T-15, concepută pentru a transporta un focos termonuclear subacvatic spre țărmurile Statelor Unite.

Analiștii atrag însă atenția că, într-un conflict nuclear, schimbul de rachete intercontinentale ar distruge ambele părți înainte ca Poseidon să ajungă la țintă.

2. Sistemul laser „Peresvet”

Anunțat drept o armă capabilă să orbească sateliți și să protejeze lansările de rachete intercontinentale, sistemul „Peresvet” a fost prezentat de Moscova ca „fără echivalent în lume”.

Specialiștii subliniază însă limitările inerente ale armelor cu laser: dispersia energiei în atmosferă, dependența de condițiile meteorologice și raza de acțiune redusă.

1. Tancul T-14 „Armata”

Considerat cândva „mândria” industriei de apărare ruse, T-14 „Armata” nu oferă, potrivit analiștilor, performanțe superioare tancurilor sovietice modernizate.

Motorul său în formă de X, cu 12 cilindri, este catalogat drept nesigur, iar costul ridicat — estimat la circa 8 milioane de dolari per unitate — a blocat producția de serie. Unii experți se întreabă dacă tancul există, de fapt, într-o formă complet funcțională.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat recent că Rusia ar fi efectuat teste nucleare, iar un oficial din industria de război electronic, Anatoli Hrapcinski, a declarat în august că anunțurile lui Putin privind „Burevestnik” au scopul de a intimida Occidentul.

Pentru mulți analiști, aceste proiecte reflectă o strategie familiară Moscovei: prezentarea unei forțe tehnologice care, dincolo de imagine, rămâne în mare parte o iluzie.

