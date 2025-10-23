Viață dublă a propagandistului preferat al Kremlinului. Cine este amanta secretă a lui Vladimir Soloviov și cum a ajuns milionară?

Autor: Veronica Andrei
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 20:28
245 citiri
Viață dublă a propagandistului preferat al Kremlinului. Cine este amanta secretă a lui Vladimir Soloviov și cum a ajuns milionară?
Svetlana Abrosimova și Vladimir Soloviov/ FOTO:Telegram

Unul dintre cei mai vizibili propagandiști ai Kremlinului, Vladimir Soloviov, cunoscut pentru tiradele sale despre „valorile tradiționale” și loialitatea față de familia rusă, ar duce în realitate o viață dublă. În timp ce pe ecrane pozează în apărătorul moralității, în privat ar avea o relație de lungă durată cu fosta jucătoare de baschet Svetlana Abrosimova, care i-ar fi dăruit și doi copii.

Informațiile au fost publicate de site-ul de investigații Explainer, care a analizat datele de contact și deplasările lui Soloviov. Din documente reiese că, deși oficial este căsătorit din 2001 cu Elga Sepp, realizatorul TV nu mai locuiește cu ea de multă vreme. Lista cu numerele telefonice arată că nu o contactează nici măcar ocazional, în schimb comunică frecvent cu Abrosimova — inclusiv în zilele în care zboară în același avion cu ea.

Zboruri, hoteluri și o viață paralelă

În noiembrie 2021, cei doi au fost surprinși călătorind împreună la Roma, iar în vară — la Salonic, Grecia. Alte date arată că, în iunie 2022, au mers cu același tren de la Moscova la Sankt Petersburg.

Potrivit unei investigații anterioare a Fundației Anticorupție fondate de Aleksei Navalnîi, Abrosimova ar fi născut în 2017 două fiice în Statele Unite, în acte trecute drept Marharita și Maria Vladimirovna — ambele cu cetățenie americană.

Detaliul ironic nu scapă nici celor care urmăresc propaganda rusă: atât Abrosimova, cât și fiicele sale au pașapoarte americane, la fel ca o altă fiică a lui Soloviov dintr-o căsătorie anterioară, deși prezentatorul atacă zilnic „decadența Occidentului” și glorifică izolarea Rusiei.

Iubire, influență și conturi grase

Relația cu Soloviov s-ar fi dovedit și profitabilă. În doar trei ani, depozitele bancare ale fostei sportive au crescut de peste zece ori — de la 8 milioane (88.000 $) la 86 de milioane de ruble (955.000 $).

Potrivit investigației, Soloviov a ajutat-o să obțină un post la compania M-Production, care realizează emisiunea sa „Seara cu Vladimir Soloviov”, dar și alte producții pentru canalul „Soloviov Live”. Salariul oficial al Abrosimovei variază între 50.000 (555 $) și 100.000 de ruble pe lună (1.110 $)— sume modeste pentru Moscova, dar complet disproporționate față de averea și proprietățile sale.

Fosta baschetbalistă deține, totuși, o vilă de 650 de metri pătrați în Soci, estimată la jumătate de miliard de ruble (5,55 milioane $), precum și un apartament în capitală. Surse apropiate spun că beneficiază și de protecție de stat, un privilegiu rezervat, de obicei, oficialilor de rang înalt.

O listă lungă de soții și copii

În acte, Vladimir Soloviov rămâne căsătorit cu Elga Sepp, fiica umoristului Vasili Kokliushkin. Împreună au cinci copii. Înaintea ei, prezentatorul a mai fost căsătorit de două ori. Prima soție, Olga, i-a dăruit doi copii — Polina și Aleksandr —, iar a doua, Iulia, cu care a locuit o vreme în SUA, o fiică pe nume Ekaterina.

Deși se prezintă public drept un credincios și apărător al „valorilor de familie”, jurnalistul are acum, potrivit investigațiilor, cel puțin zece copii de la patru femei diferite, două dintre relațiile sale având legături directe cu Occidentul pe care îl condamnă.

Cazul lui Soloviov este emblematic pentru dublul standard al elitei ruse. În timp ce promovează o imagine de „patriot moral” și justifică războiul din Ucraina prin apărarea „familiei ruse tradiționale”, viața sa personală spune o altă poveste — una despre privilegii, secretomanie și bani veniți din apropierea puterii.

#Rusia, #propagandist, #Vladimir Soloviov, #amanta , #Rusia
