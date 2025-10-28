„Putin va împinge până când cineva îl oprește. Occidentul trebuie să treacă la acțiune” - avertismentul dur al fostului comandant suprem al NATO

Creșterea numărului de „atacuri hibride” asupra Lituaniei, stat membru NATO, arată un eșec strategic mai amplu în care Occidentul rămâne „complet descurajat” în fața Rusiei, avertizează generalul american în retragere Philip Breedlove, fostul comandant suprem al Forțelor Aliate în Europa (SACEUR).

Într-un interviu acordat publicației Kyiv Post, Breedlove a criticat actuala abordare diplomatică și militară a Occidentului, argumentând că Moscova nu are niciun interes real pentru pace – o convingere pe care, spune el, liderii occidentali ar trebui să o accepte cât mai repede.

„Rusia nu a fost niciodată, nu este și nu va fi vreodată interesată de pace. Cu cât conducerea occidentală înțelege și acceptă mai repede acest adevăr, cu atât vom putea gestiona mai eficient problema Rusiei”, a declarat el.

Criza baloanelor din Lituania

Declarațiile generalului vin pe fondul unei crize neobișnuite la frontiera Lituaniei cu Belarus, unde zeci de baloane cu heliu – suspectate că transportă contrabandă – au traversat spațiul aerian lituanian în ultimele zile, provocând perturbări masive ale traficului aerian.

Aeroportul din Vilnius a fost închis de mai multe ori în weekend, iar peste 16.500 de pasageri au fost afectați. Guvernul de la Vilnius a denunțat incidentul ca pe un „atac hibrid” și a dispus măsuri de securitate extinse.

Premierul Inga Ruginienė a declarat că armata „ia toate măsurile necesare” pentru a doborî baloanele și a închis pe termen nelimitat mai multe puncte de trecere a frontierei cu Belarus.

„Autocrații testează din nou reziliența Uniunii Europene și a NATO în fața amenințărilor hibride. Răspunsul nostru va determina cât de departe vor îndrăzni să meargă”, a transmis Ruginienė pe rețelele sociale.

Ministerul de Externe al Lituaniei a emis o notă de protest oficială către Belarus, acuzând „încălcări repetate ale spațiului aerian lituanian”.

„Occidentul trebuie să treacă la acțiune”

Generalul Breedlove consideră că incidentele de acest tip fac parte dintr-o strategie deliberată a Rusiei și a aliaților săi pentru a testa reacția NATO.

„Aceste acțiuni sunt doar o continuare a tacticii Moscovei de a vedea cât de departe poate merge și cum răspunde Occidentul”, a spus el, adăugând că alianța trebuie să abandoneze actuala postură defensivă.

Breedlove cere NATO să treacă de la misiunile tradiționale de „air policing” – destinate supravegherii spațiului aerian – la un statut de alertă de apărare aeriană, care ar permite statelor membre să intervină rapid și decisiv împotriva oricărei amenințări.

De asemenea, el a avertizat împotriva „capcanei costurilor”, în care alianța răspunde unor amenințări ieftine cu muniție extrem de scumpă.

„Trebuie să încetăm să tragem cu rachete de milioane de dolari în baloane. Asta este exact ce își dorește Rusia”, a spus fostul comandant NATO, propunând în schimb soluții mai economice, precum folosirea tunurilor Vulcan de 20 mm montate pe avioane de vânătoare sau a dronelor deja existente în dotare.

Breedlove susține că Occidentul trebuie să recâștige inițiativa și să inverseze dinamica actuală: „Putin va continua să împingă până când cineva îl oprește. Până atunci, va continua să folosească toate instrumentele care funcționează.”

Liderii europeni condamnă atacurile hibride

Avertismentul lui Breedlove a fost urmat de reacții ferme din partea liderilor europeni, care au catalogat incidentele din Lituania drept acte de agresiune non-militară.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Europa este „în deplină solidaritate cu Lituania în fața incursiunilor persistente ale baloanelor cu heliu în spațiul său aerian”, calificând acțiunile drept „provocări destabilizatoare”.

„Le numim pe nume: o amenințare hibridă. Nu o vom tolera”, a adăugat von der Leyen, cerând accelerarea inițiativelor europene de apărare pe flancul estic și de protecție antiaeriană.

Șefa Parlamentului European, Roberta Metsola, aflată într-o vizită la Washington, a reafirmat „solidaritatea neclintită cu poporul lituanian în fața amenințărilor hibride provenite din Belarus”.

La rândul său, președintele Consiliului European, António Costa, a cerut regimului de la Minsk „să înceteze activitățile ostile” și a subliniat că Uniunea Europeană va continua să exercite presiuni asupra Belarusului pentru complicitatea sa în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

„Putin e sub presiune și folosește frica drept armă”

Generalul Breedlove a corelat intensificarea provocărilor hibride cu dificultățile economice tot mai mari ale Rusiei.

„Putin se află într-o poziție dificilă. Economia sa nu merge bine, iar sectorul petrolier – pilonul principal al regimului – este sub presiune”, a spus el, subliniind că loviturile Ucrainei asupra rafinăriilor ruse au accentuat tensiunile interne de la Moscova.

„Acest context îl determină să reacționeze cu armele pe care le are la îndemână – retorica, intimidarea și amenințarea nucleară. Putin scoate mereu în față opțiunea nucleară atunci când vrea să sperie Occidentul – pentru că funcționează”, a adăugat el.

Breedlove a concluzionat că Occidentul este aproape complet paralizat de frica provocată de aceste amenințări: „ Echivalent cu eșecul descurajării – am ajuns să fim cei descurajați.”

