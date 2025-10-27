Cât de periculoasă este noua rachetă de croazieră a Rusiei? Ce spune Donald Trump despre testul lui Putin

Cât de periculoasă este noua rachetă de croazieră a Rusiei? Ce spune Donald Trump despre testul lui Putin
Racheta de croazieră rusească Burevestnik/ FOTO:X@aleksbrz11

Un interviu recent publicat în cotidianul german Tagesspiegel readuce în prim-plan una dintre cele mai controversate arme ale Kremlinului — racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik. Politologul Andreas Umland explică de ce această „armă-minune” a lui Vladimir Putin este mai degrabă un instrument de propagandă decât o revoluție militară.

„Burevestnik”, care în traducere înseamnă furtunar, nu este o invenție recentă. Proiectul a fost lansat în urmă cu mai bine de un deceniu și anunțat pentru prima dată de Putin în 2018, însă testele de atunci s-au soldat cu eșecuri. Racheta este proiectată să aibă propulsie nucleară, ceea ce i-ar permite o rază de acțiune aproape nelimitată — cel puțin în teorie.

Originile programului țin mai degrabă de rivalitatea strategică ruso-americană de la începutul anilor 2000, când Washingtonul s-a retras din tratatul din 1972 privind limitarea sistemelor de apărare antirachetă.

Totuși, spune Umland, chiar și o rachetă de acest tip nu schimbă fundamental echilibrul nuclear global, care rămâne dominat de rachetele intercontinentale cu focoase multiple, deja deținute atât de Rusia, cât și de Statele Unite.

Îndoieli privind utilitatea militară

În contextul războiului din Ucraina, utilitatea unei astfel de arme este cel puțin discutabilă. Distanțele scurte dintre Rusia și Ucraina fac ca avantajul de autonomie al unei rachete precum Burevestnik să fie irelevant. Mai mult, o rachetă cu propulsie nucleară ridică riscuri majore de contaminare radioactivă, chiar și în cazul unui atac convențional — ceea ce o transformă, practic, într-o bombă murdară.

Un asemenea pas ar constitui și o nouă încălcare a Memorandumului de la Budapesta, care garanta integritatea teritorială a Ucrainei în schimbul renunțării la arsenalul nuclear. Într-un scenariu extrem, folosirea Burevestnik ar putea provoca reacții în lanț, inclusiv tentative ucrainene de a răspunde simetric, folosind material radioactiv. Consecințele ar fi catastrofale și ar duce la o escaladare fără precedent.

Propagandă strategică în fața sancțiunilor

Anunțul lui Putin privind testarea „cu succes” a rachetei vine într-un moment sensibil: SUA au impus un nou pachet de sancțiuni economice Rusiei, iar președintele american Donald Trump a calificat demonstrația Kremlinului drept „nepotrivită”.

„Putin ar trebui să se ocupe de încheierea războiului din Ucraina, nu de testarea rachetelor,” a declarat liderul de la Casa Albă, subliniind că un conflict care trebuia să dureze „o săptămână” se apropie acum de al patrulea an.

Dincolo de tonul sfidător, experții consideră că prezentarea rachetei Burevestnik are mai degrabă o funcție psihologică: aceea de a intimida publicul occidental și de a descuraja continuarea sprijinului pentru Ucraina.

Rămâne neclar dacă arma este într-adevăr operațională. Rusia dispune deja de multiple sisteme de livrare a focoaselor nucleare, iar adăugarea unei noi rachete cu rază lungă nu schimbă substanțial balanța puterii.

„Este un spectacol destinat mai mult televiziunilor decât câmpului de luptă”, spune Umland. „O formă de război psihologic menit să convingă Occidentul că rezistența este inutilă.”

