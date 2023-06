Câți soldați și arme are la dispoziție Prigojin în revolta contra lui Putin. Pregătirile făcute la Moscova pentru înfruntarea cu insurgenții

Prigojin a acuzat Ministerul rus al Apărării că a lansat atacuri cu rachete asupra taberelor unității sale paramilitare folosind artilerie și elicoptere de atac.

Liderul grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, a spus că el şi cei 25.000 de oameni ai săi sunt gata să moară pentru „patrie" şi „să elibereze poporul rus" de ierarhia militară împotriva căreia a intrat în rebeliune, transmite sâmbătă AFP.

„Suntem cu toţii gata să murim, toţi cei 25.000. Şi după aceea vor mai fi 25.000. Pentru că murim pentru patrie, murim pentru poporul rus care trebuie eliberat de cei care bombardează populaţia civilă", a declarat Prigojin într-un nou mesaj audio pe Telegram.

Potrivit ofițerului de rang înalt al grupului Wagner, Evgheni Prigojin are 25.000 de soldați sub comanda sa pentru ofensiva militară împotriva lui Putin.

În ianuarie, Ministerul Apărării din Marea Britanie a declarat că Wagner comanda aproximativ 50.000 de luptători în Ucraina.

Peste 20.000 de soldați Wagner au fost uciși în timpul luptei în Ucraina, mulți dintre care au murit în bătălia de luni de zile pentru controlul orașului Bahmut din estul Ucrainei.

Fostul ofițer Forțelor de Apărare ale Israelului, analistul militar Yigal Levin a spus că Grupul Wagneriții acționează ca talibanii . El a sugerat că la Moscova, unde mercenarii se îndreaptă acum, ar putea să-i aștepte deja întăriri.

"În termeni tactici, oamenii lui Prigojin se comportă ca talibanii", scrie Levin. "O parte paramilitară - marșează spre capitală. Cealaltă parte - celulele adormite din rândul cetățenilor - stau la Moscova și așteaptă un semnal de la „bucătar”.

Până în acest moment, rușii au pierdut un avion Il-22, două elicoptere specializate în război electronic, un elicopter de atac Mi-35, o mașină blindată Tiger și un camion. Comparativ, trupele Wagner au pierdut un singur camion. Acestea sunt exclusiv informații agregate și confirmate de Oryx, site specializat în monitorizarea tuturor surselor video și fotografiilor publicate pe rețelele sociale, care au legătură cu distrugerile de echipamente militare în contextul războiului din Ucraina.

Site-ul independent Oryx, una din cele mai respectate surse de informații deschise (OSINT), care a fost lăudat inclusiv de fostul șef al CIA, David Petraeus, pentru acuratețea informațiilor sale, a publicat prima listă a pierderile înregistrate după confruntările de sâmbătă dintre mercenarii Wagner și armata rusă.

Potrivit serviciilor secrete ucrainene, dictatorul rus Vladimir Putin a părăsit Moscova spre Valdai, o reședință folosită în caz de urgență, în timp ce secretarul de presă al Kremlinului neagă această informație.

„Avem deja date că Putin pleacă din Moscova. Este dus la Valdai”. Serviciile speciale ucrainene au primit și informații despre panica de la Moscova și pregătirile pentru minarea podurilor din capitala Rusiei.

În același timp, secretarul de presă al președintelui rus, Dmimitri Peskov, a declarat pentru RIA Novosti că Putin ar fi „lucrează la Kremlin”.

Totodată, Secretariatul vicepreședintelui Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, respinge și informația conform căreia politicianul ar fi părăsit regiunea Moscovei.

Ei susțin că Medvedev, asistenții săi și secretariatul ar fi la locul de muncă și își îndeplinesc sarcinile.

Totodată, publicația „Vajnîe istorii” relatează că avionul lui Putin a decolat de la Moscova și a dispărut de pe radar.

Avionul special Il96-300PU al lui Putin a plecat din Moscova spre Sankt Petersburg la 14:16, ora Moscovei, potrivit datelor FlightRadar. Destinația nu este indicată, aceasta a dispărut din sistemul de urmărire din regiunea Tver. Una dintre reședințele lui Putin se află în regiunea Tver. Pe această aeronavă sunt instalate echipamente pentru controlul Forțelor Armate.

Administrația președintelui a Federației Ruse se teme că în câteva ore wagneriții lui Evgheni Prigojin s-ar putea găsi nu departe de Moscova, iar luptele vor începe în apropierea capitalei.

Una dintre sursele apropiate administrației președintelui recunoaște că problema Prigojin a fost subestimată la Kremlin: „Au discutat la ședințe, au convenit că este un aventurier îndrăzneț și nu respectă regulile. Riscul unei revolte militare a fost recunoscut ca zero - au calculat că dacă ar face asta ar fi doar o nebunie.

Acum, Kremlinul este încrezător că armata și forțele de securitate vor putea opri coloanele Wagner. În același timp, unul dintre interlocutori nu are nicio îndoială că măcar unii mercenari vor putea „pătrunde până la Moscova”.

Liderul grupării paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, a afirmat sâmbătă că a cucerit cartierul general al armatei ruse din Rostov fără să tragă niciun foc de armă şi că are sprijinul populaţiei, relatează Reuters.

''De ce ne susţine ţara? Pentru că mărşăluim pentru dreptate'', a declarat liderul Wagner, acuzat de ''trădare'' de Vladimir Putin.

''Am intrat în Rostov şi, fără să tragem un singur foc de armă, am luat clădirea sediului central'', a adăugat el, într-un mesaj audio pe Telegram.

Prigojin a spus că oamenii săi au fost însă atacaţi de artilerie şi elicoptere în drum spre Rostov.

Potrivit GUR, capitala Rusiei este „practic izolată” de unitățile de poliție și militare. Există patrule întărite la fiecare intersecție și ieșiri din oraș. Un număr mare de autobuze fără numere și semne de identificare cu oameni înarmați înăuntru se deplasează prin oraș. Transportul interregional de pasageri a fost suspendat.

La Moscova, conform GUR, toate echipamentele militare, care până acum au rămas în rezervă și în regiunile de frontieră, sunt retrase.

Roskomnadzor va opri internetul în zonele în care autoritățile ruse au instituit un regim de operațiuni antiteroriste. Vorbim despre Moscova, regiunea Moscova și regiunea Voronej.

Autorităţile din regiunea rusă Lipeţk, situată la nord de regiunea Voronej, le cer sâmbătă locuitorilor să rămână în case şi să nu se deplaseze, în cursul unei rebeliuni militare a grupării paramilitare ruse Wagner, potrivit agenţiei oficiale ruse de presă Tass, relatează AFP.

”Pentru a asigura ordinea şi securitatea cetăţenilor regiunii Lipeţk, Cartierul General Operţional (al oblastului) îi îndeamnă pe locuitori să nu iasă din case decât în caz de necesitate şi să renunţe la orice deplasare cu un vehicul privat”, anunţă într-o postare pe Telegram autorităţile de la nivel regional.

Autorităţile din Lipeţk fac acest anunţ după ce guvernatorul oblastului vecin, Voronej, care se află la frontiera cu Ucraina ocupată - de unde vin combatanţii Wagner - a anunţat confruntări militare împotriva rebeliunii.

Ziarul rus Vedomosti scrie că posturi de mitralieră au fost instalate la marginea de sud-vest a orașului. Fotografiile au arătat, de asemenea, polițiști înarmați adunându-se în punctul de intrare al autostrăzii M4 – pe care mercenarii revoltați Wagner se deplasează – în capitala Rusiei. Publicația ucraieană The Kyiv Post ntează că au fost săpate tranșee la marginea Moscovei.

