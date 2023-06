Replica lui Prigojin la discursul lui Putin: ”Nu ne predăm!“. Cel puțin 10 generali ruși s-ar fi alăturat lui Prigojin

Într-un mesaj transmis după intervenția televizată a liderului de la Kremlin, șeful Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat că luptătorii săi nu se vor preda la ordinul lui Vladimir Putin.

„În ceea ce privește trădarea Patriei, președintele se înșală profund. Suntem patrioți ai patriei mame. Am luptat și luptăm, toți luptătorii Wagner. Și nimeni nu se va preda cerințelor președintelui, ale FSB, sau ale oricui altcuiva. Pentru că nu vrem ca țara trăiască mai departe în minciuni de corupție și birocrație.

Când am luptat în Africa, ni s-a spus că avem nevoie de Africa, iar apoi au aruncat-o, pentru că au furat toți banii care trebuiau să vină pentru ajutor. Când ni s-a spus că luptăm cu Ucraina, ne-am dus și am luptat. Dar s-a dovedit că au fost furate și muniția, armele, toți banii destinați pentru asta, în timp ce oficialii stau și le păstrează pentru un incident ca astăzi, când cineva merge spre Moscova. Acum nu mai păstrează nimic, ne lovesc cu avioane și elicoptere, dar ratează nimeresc și civili. Și au lovit civili pentru că sunt disperați. Lovesc oriunde pot. Noi suntem patrioții, dar cei care ni se împotrivesc astăzi sunt cei care s-au adunat în jurul ticăloșilor“.

BREAKING:

Prigozhin releases a new statement saying that Russia is corrupt because of Putin and that:

“we will destroy everything around us, we are all ready to die - all 25 thousand, and then another 25 thousand, because the Russian people must be liberated” pic.twitter.com/ntdqZ4YlJP