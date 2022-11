Cât de îndoctrinați sunt rușii în legătură cu războiul din Ucraina: ”Vor muri oameni, dar, în final, vor muri oricum” VIDEO

Vârstnici din Rusia susțin fără reținere războiul din Ucraina. Unii mai radicali merg până acolo încât cer uciderea ucrainenilor și distrugerea întregii țări.

Răspunsurile oferite reporterilor de televiziune sunt șocante. Rușii intervievați cer uciderea prizonierilor ucraineni și distrugerea infrastructurii.

”Este nevoie de măsuri radicale pentru că altfel nu se vor calma. Vor muri oameni, dar, în final, vor muri oricum”, a declarat o vârstnică, potrivit unui material video publicat pe Twitter.

More crazy rhetoric from the Russian streets. Both young and old people support the continuation of the war.

