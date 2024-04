Scandalul rețelei de influență politică finanțată de Kremlin în Europa ia amploare. 24 de politicieni au fost descoperiți

Politicienii ar fi beneficiat în mod direct de pe urma promovării Moscovei în presa europeană. Unii acuzați spun că este vorba, de fapt, de un Big Brother al Europei de stânga care încearcă să submineze politicienii populari de dreapta.

Scandalul privind operațiunile de război hibrid ale Kremlinului în sprijinul platformelor naționaliste și eurosceptice de pe continent s-a extins marți, agențiile pro-democrație identificând două 24 de oficiali populiști europeni și 14 partide politice europene de extremă dreapta, cu nume, ca beneficiari direcți ai promovării Moscovei.

Între timp, presupușii agenți ruși au declarat că este vorba de un atac la adresa libertății de exprimare și a principiilor democratice.

Politologul ucrainean și expertul în dreapta radicală Anton Șehovțov, director al Centrului pentru Integritate Democratică, a identificat, într-o postare din 1 aprilie pe X (fostul Twitter), 24 de politicieni europeni pe care "rușii au decis să îi promoveze prin resursele lor" prin intermediul agenției de informații Vocea Europei, finanțată de Kremlin și cu sediul la Praga.

Printre partidele europene din care fac parte acei politicieni, identificate de Șehovțov ca beneficiind de promovarea Federației Ruse prin intermediul platformei Vocea Ucrainei, se numără Forumul olandez pentru Democrație (FvD), Alternativa pentru Germania (AfD) din Germania, Vlaams Belang (VB) din Belgia, Democrația Creștină (DC) și Înainte Italia (FI) din Italia, Partidul Drepturilor (HSP) din Croația, Democrația Socială (SMER) din Slovacia, Trikolara din Republica Cehă, Adunarea Națională(RN) din Franța și VOX din Spania.

Here's a list of European politicians who were promoted by the Russians via its recently disclosed front organisation "Voice of Europe" on YouTube, starting from August 2023. pic.twitter.com/zxogUSm218