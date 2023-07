Prigojin și mercenarii săi, în Belarus. Cum și-a băgat mortu-n casă Aleksandr Lukașenko

„Prigojin în Belarus: un succes pe care Alexandr Lukaşenko riscă să-l regrete”, comentează France24 acordul privind retragerea șefului grupului Wagner în Belarus, după revolta de o zi din Rusia.

Preşedintele Lukaşenko spera şi să-şi dovedească valoarea în ochii lui Vladimir Putin, dar ar putea să plătească un preţ mare. Criza cu Evgheni Prigojin i-a permis lui Aleksandr Lukaşenko să demonstreze că nu e numai marioneta de care Vladimir Putin s-ar putea sătura, ci că poate uneori să intervină pentru a-l scoate pe preşedintele rus dintr-o situaţie neplăcută.

Problema este că el nu se aştepta, fără îndoială, la mercenarii grupului Wagner pe teritoriul său, pe lângă Evgheni Prigojin. Preşedintele belarus nu-şi oferise ospitalitatea decât liderului mercenarilor. Moscova a adăugat apoi că luptătorii care vor să-l urmeze pe şeful Wagner în Belarus o pot face.

Alekandr Lukaşenko nu a fost niciodată în largul lui cu aceşti mercenari, menționează France24. În 2020, cu puţin înaintea alegerilor prezidenţiale, el organizase o conferinţă de presă pentru a anunţa arestarea unor mercenari Wagner în Belarus pe care îi acuzase că pregătesc o lovitură de stat. Dacă 200 de combatanţi îl îngrijorau deja pe omul forte de la Minsk, ce va fi dacă mii l-ar urma acum pe Evgheni Prigojin? Majoritatea elementelor disciplinate, călite în lupte şi loiale au pierit pe front în Ucraina. Rândurile actuale sunt formate în principal din foşti deţinuţi şi crimiali care nu sunt loiali nimănui, mai arată France24 citând specialiști pe zona de conflict.

Ads

Belarus reamenajează o garnizoană abandonată, nu departe de Minsk

Imagini recente din satelit sugerează că Belarus reamenajează o garnizoană abandonată, nu departe de Minsk. Va găzdui mercenari Wagner? Acest lucru este la fel de clar ca și înțelegere ambiguă cu Kremlinul care a pus capăt revoltei grupului de mercenari ruși, la sfârșitul săptămânii trecute.

Situat de-a lungul unui râu șerpuitor și înconjurat de o mare de mesteceni, la aproximativ 90 de kilometri sud-est de Minsk, satul Țel pare un loc idilic în care să te ascunzi de zgomotul și aglomerația din oraș.

În ultimii ani, locuitorii din Minsk și din reședința districtului, Asipovici, au cumpărat case în Țel pentru vacanțe la sfârșit de săptămână. Această situație s-ar putea schimba în curând.

Potrivit unor informații încă neconfirmate public, Belarus ar fi reînviat garnizoana militară abandonată din apropierea satului.

Unii localnici se tem că, în urma suprinzătoarei rebeliuni blitz care a zguduit Rusia la sfârșitul săptămânii trecute, această tabără militară ar putea fi folosită pentru a găzdui luptători din grupul de mercenari Wagner, care au acceptat oferta de a se muta în Belarus.

Ads

Imaginile din satelit furnizate de Planet Labs confirmă faptul că la Țel se întâmplă ceva important. O comparație a imaginilor realizate pe 17 și pe 27 iunie arată apariția unor instalații asemănătoare în mai multe locuri, posibil corturi stivuite sau piese de echipament de dimensiuni considerabile.

Jdanov a precizat că Țel se află la doar 30 de kilometri de o bază din Asipovici, unde soldații ruși se antrenează pentru o eventuală desfășurare în Ucraina.

De asemenea, el a adus în discuție un element politic care ar putea fi la mijloc, spunând că, în pofida declarațiilor publice, se îndoiește că Kremlinul ar fi fericit ca Lukașenko - ale cărui legături cu Putin și Moscova sunt strânse, dar tensionate - să găzduiască forțe care au încercat să răstoarne conducerea militară a Rusiei.

Oleh Jdanov, un expert militar ucrainean care a examinat imaginile din satelit, a spus pentru RFE/RL că ar putea fi vorba de locuințe prefabricate.

Dar, având în vedere cât de puțin timp a trecut de la rebeliune și de la înțelegerea secretă care i-a pus capăt, el crede că este puțin probabil ca locul să fie renovat pentru membrii Wagner: „A trecut foarte puțin timp pentru a începe construirea unei tabere special pentru grupul Wagner. Acest lucru este nerealist”.

Ads

Kremlinul și conducătorul autoritar al Belarusului, Aleksandr Lukașenko, au susținut că au ajuns la un acord în baza căruia mercenarii Wagner puteau evita urmărirea penală, iar Prigojin s-ar fi mutat în Belarus.

Pe 26 iunie, Putin a declarat că luptătorii Wagner au de ales: se pot alătura armatei ruse, pot reveni acasă sau pot merge în Belarus.

Detaliile presupusului acord nu au fost făcute publice. Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War - ISW), cu sediul la Washington, a declarat pe 28 iunie că se pare că cele trei părți încă negociază termenii înțelegerii.

Cu o zi înainte însă, Lukașenko a afirmat că Prigojin a sosit la Minsk ca parte a acordului. Datele de zbor arată că un avion privat aparținând șefului mercenarilor Wagner a aterizat la Minsk în acea zi, dar pe 28 iunie s-a întors la Sankt Petersburg, unde Prigojin își are în mod normal sediul.

Nu a mai fost confirmată nicio apariție a lui Prigojin de când a fost fotografiat părăsind Rostov pe Don pe bancheta din spate a unui SUV alb, la sfârșitul zilei de 24 iunie. De atunci, el nu a mai făcut niciun comentariu cu privire la locul în care se află și nu au existat indicii ferme că vreun luptător al companiei Wagner ar fi acceptat înțelegerea și ar fi plecat în Belarus.

Ads

Lukașenko și-a exprimat interesul ca luptătorii Wagner - care, în unele cazuri, sunt mai experimentați și au luptat în Ucraina mai eficient decât forțele regulate rusești - să se stabilească în Belarus și să antreneze trupele belaruse.

„Deocamdată nu construim o tabără pentru ei. Dacă vor dori [să se stabilească aici], vom găsi un loc pentru ei. Le-am oferit una dintre garnizoanele noastre abandonate”, a declarat el la 27 iunie, fără a menționa un loc anume.

Formularea lui Lukașenko ar putea descrie, eventual, unitatea militară din Țel - dar renovările au început acolo la începutul lunii iunie, cu câteva săptămâni înainte de rebeliunea lui Prigojin.

Expertul militar Oleh Jdanov spune că aparenta construcție de acolo ar putea fi pentru soldații ruși care nu sunt din compania Wagner și care ar putea urma un antrenament în Belarus, așa cum au făcut și alții de la invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022 - una dintre modalitățile prin care Lukașenko a sprijinit războiul Moscovei fără a trimite în mod direct trupe belaruse pentru a lupta cu Ucraina.

Ads

Mulți dintre soldații ruși care s-au antrenat în Belarus au fost chemați în urma unei mobilizări masive decretate de Putin în septembrie 2022.

În timp ce Kremlinul a susținut că și-a îndeplinit obiectivul de până la 300.000 de oameni, la câteva săptămâni de la anunț, Ministerul rus al Apărării continua să recruteze oameni pe fondul unui deficit de forță de luptă.

De-a lungul anilor, pe măsură ce forțele armate belaruse s-au contractat după prăbușirea Uniunii Sovietice și sfârșitul Războiului Rece, numărul militarilor din Țel a scăzut la aproximativ 200 de persoane.

În 2018, soldații rămași au fost transferați la o altă bază mai aproape de Asipovici, iar cazarma a fost abandonată.

Pe 27 iunie 2023, Viorstka, un organ de presă independent de limbă rusă, a raportat că Belarus construiește mai multe tabere pentru un total de până la 8.000 de luptători wagnerieni și că unii ar putea fi stabiliți în apropiere de Asipovici.

Din rândurile companiei Wagner fac parte mulți condamnați ruși cărora li s-a promis libertatea în schimbul a șase luni de serviciu în război.

Mai mulți dintre foștii prizonieri au comis infracțiuni violente după ce s-au întors din Ucraina.

Dar tăcerea care învăluie ceea ce se întâmplă în Țel îi ține pe localnici pe jar.

„Unde e fum, e și foc. Ne pregătim pentru ce e mai rău”, a declarat un localnic, care a dorit să rămână anonim, pentru agenția de știri belarusă Nașa Niva.

Armele nucleare, la Țel?

Între timp, unii localnici cred că Țel ar putea fi folosit pentru a găzdui personal militar legat de ceea ce Putin și Lukașenko spun că este transferul de arme nucleare tactice din Rusia în Belarus.

Moscova a declarat că va păstra controlul asupra armelor și că ar putea desfășura trupe în Belarus pentru a le întreține și supraveghea. Nu este clar câți oameni ar putea transfera Rusia în Belarus în acest scop.

Satul Țel a găzduit cel mai recent o brigadă de rachete, ceea ce i-a adus reputația de „leagăn al forțelor de rachete din Belarus”.

În perioada sa de glorie, prin anii 1990, Țel găzduia 1.500 de militari, inclusiv personal relocat din fostele țări ale Pactului de la Varșovia în urma căderii Zidului Berlinului și a prăbușirii comunismului în Europa de Est în 1989.