BBC anunţă că, pe lângă informaţiile potrivit cărora forţele Wagner au părăsit oraşul Rostov pe Don, situat în sudul ţării, de asemenea, restricţiile rutiere au fost ridicate.

Anterior, când mercenarii Wagner se îndreptau din Rostov spre nordul Moscovei, autorităţile ruse au închis drumurile în tentativa de a le opri marşul.

Acum, mass-media de stat TASS afirmă că toate restricţiile rutiere au fost ridicate în Rostov, Lipeţk şi în alte regiuni afectate.

The checkpoints in #Moscow are being liquidated. pic.twitter.com/3s5gjKs3eO