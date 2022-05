Economist rus: „Pentru industria lui Putin, criza cea mai severă va veni din vară”

Economistul rus Natalia Zubarevici susține, într-un interviu acordat cotidianului „Le Monde“ că multe sectoare vor fi foarte afectate de sancțiuni, în special cele dependente de componente și echipamente străine.

Natalia Zubarevici este economist și geograf rus specializat în dezvoltarea socio-economică regională. Este profesor la Departamentul de Geografie Economică și Socială a Rusiei, la Universitatea de Stat din Moscova.

Ea pune rezistența economiei ruse de până acum pe faptul că Rusia primește un flux imens de dolari și euro pentru exporturile sale de hidrocarburi. Importurile, pe de altă parte, au fost reduse drastic, ceea ce înseamnă că acești euro și dolari nu sunt folosiți. Totodată, autoritățile au interzis vânzarea de active străine și scoaterea de monedă din țară. Rubla, de facto, nu mai este convertibilă – rata sa este artificială.

Cât despre penuria de alimente, economista rusă spune că a existat un scurt moment de panică la începutul lunii martie, dar asta s-a terminat și nu vor lipsi mărfurile de bază. „Rusia este capabilă să-și aprovizioneze populația cu cereale, zahăr, ulei de floarea soarelui, carne de pasăre, porc... Carnea de vită este mai complicat, vine din America Latină. Cu toate acestea, încă nu suntem siguri ce se va întâmpla cu importurile. Cacao, cafea, ceai... Prețurile la tot ce se produce în străinătate cresc brusc, chiar și fără sancțiuni directe asupra acestor produse. Problema este una de logistică.

Există, de asemenea, o zonă gri foarte importantă pentru acele produse fabricate în Rusia, dar cu componente străine. De exemplu, Indonezia a interzis exportul de ulei de palmier în Rusia, ceva care este folosit la fabricarea brânzei. La fel și în agricultură, este nevoie de materiale occidentale precum semințele și agenții de fermentare. Și aici, logistica pune o problemă“, spune ea.

Cel mai vizibil efect al sancțiunilor pentru populația rusă este inflația ridicată, care vine pe lângă anii de scădere a nivelului de trai.

Potrivit statisticilor oficiale, veniturile reale ale Rusiei au scăzut cu aproape 10% între 2014 și 2020. Situația s-a îmbunătățit puțin de atunci, dar mai ales la Moscova și Sankt Petersburg. De la începutul anului 2022, tendința este din nou descendentă și ar putea fi de 5% sau 10% până la sfârșitul anului.

„Criza actuală se adaugă la această situație care se deteriorează. Între decembrie 2021 și martie 2022, inflația a fost de 17%, și chiar mai mare pentru alimente. Cei mai săraci suferă cel mai mult, dar sunt și cei mai obișnuiți să cultive grădini de legume. De asemenea, nu cumpără acele produse ale căror prețuri au explodat cu adevărat, cum ar fi mașinile, gadgeturile electronice etc. Nu trebuie să uităm că aceasta este a patra criză din ultimii cincisprezece ani. Oamenii sunt obișnuiți să devină mai săraci“, explică economista.

Rușii se întorc în vremurile URSS

Grupul auto Renault a anunţat luni că a finalizat vânzarea activelor sale din Rusia către statul rus dar a precizat că păstrează opţiunea de a le răscumpăra în decurs de şase ani. Oficiali ruși din industrie au anunțat că acordul dintre producătorul auto francez și Moscova permite Rusiei să fabrice Duster sub marca Lada. De asemenea, rușii vor să reînvie marca sovietică Moskvich.

Consiliul de administraţie de la Renault Group a aprobat, în unanimitate, semnarea acordurilor pentru vânzarea totalităţii acţiunilor pe care Renault Group le deţine la Renault Russia către oraşul Moscova precum şi participaţia de 67,69% din acţiunile constructorului auto rus AvtoVaz către NAMI (Institutul Central de Cercetare şi Dezvoltare de Automobile şi Motoare)”, a informat proprietarul Dacia într-un comunicat de presă, fără a oferi detalii legate de suma tranzacţiei.

Anterior, la finele lunii aprilie, autorităţile ruse au anunţat că Renault îşi va transfera participaţia de 68% din acţiunile Avtovaz, cel mai mare constructor de automobile din Rusia, către un institut de cercetare în schimbul unei sume simbolice de o rublă.

„Astăzi am luat o decizie dificilă şi necesară, am luat o decizie responsabilă cu privire la cei 45.000 de angajaţi ai noştri din Rusia şi am protejat performanţele Grupului şi capacitatea noastră de a reveni în Rusia în viitor, într-un context diferit”, a declarat directorul general de la Renault, Luca de Meo.

Ministerul rus al Industriei şi Comerţului a anunţat şi el luni că activele din Rusia ale grupului Renault sunt în prezent în proprietatea statului rus, ca urmare a finalizării procesului de retragere a constructorului auto francez din Rusia. „Au fost semnate acorduri pentru un transfer de active ruseşti ale Groupe Renault către Federaţia Rusă şi guvernul de la Moscova”, a informat Ministerul rus al Industriei şi Comerţului într-un comunicat de presă.

Revine marca sovietică Moskvich, iar Duster va purta emblema Lada

Rusia va prelua controlul asupra fabricilor producătorului auto francez Renault în țară și va resuscita o marcă auto din epoca sovietică, au declarat luni oficiali ruși, marcând prima naționalizare majoră a unei afaceri străine de la începutul războiului din Ucraina, scrie abcnews.go.com.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că orașul va aduce înapoi marca Moskvich pentru mașinile produse în fabrica din capitala Rusiei. Moskvich a fost o marcă auto importantă în Uniunea Sovietică, dar a intrat în declin abrupt în anii 1990 și a dispărut de pe piață la începutul anilor 2000.

De asemenea, Denis Pak, oficial rus din industria auto, a declarat că acordul cu Renault îi permite lui AvtoVaz să continue să fabrice Duster, dar sub marca Lada.

Acordul Renault cu Federația Rusă scoate compania franceză dintr-o problemă cu care se confruntă companiile occidentale în contextul războiului din Ucraina - să se retragă din Rusia și să înfrunte impactul economic asupra veniturilor lor, sau să continue afacerile acolo, dar să riște să-și afecteze reputația în fața clienților. Având în vedere evitarea șomajului, guvernul rus i-a îndemnat pe investitorii străini reticenți fie să reia operațiunile, fie să vândă cuiva care o va face.

Renault era producătorul auto occidental cel mai expus la piaţa rusă, în condiţiile în care deţinea o uzină în apropiere de Moscova precum şi pachetul majoritar de acţiuni la AvtoVaz, cel mai mare constructor de automobile din Rusia. Grupul auto francez estima la finele anului trecut că valoarea operaţiunilor sale din Rusia, a doua mare piaţă a sa după cea din Franţa, se ridică la 2,2 miliarde de euro.

Grupul Renault este în mijlocul unui plan multianual de relansarea a operaţiunilor pentru a deveni competitiv şi a face tranziţia la vehiculele electrice. O parte importantă a strategiei Renault de relansare se baza pe combinarea mărcilor low-cost Dacia şi Lada într-o singură divizie de afaceri. Vehiculele Lada urmau să fie construite pe baza platformei Dacia.

