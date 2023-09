Ce cuprinde colecția de artă de aproape un miliard de dolari a lui Roman Abramovici. „Ai putea umple un muzeu cu ea”

Oligarhul rus Roman Abramovici și-a ascuns colecția de artă în valoare de aproximativ 1 miliard de dolari de sancțiunile Occidentale cu trei săptămâni înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei.

Colecția a fost înregistrată pentru compania Seline-Invest din Insulele Virgine, care s-a mutat apoi pe insula Jersey. Aceasta este controlată de Cyprus Endis Trust Settlement, fondată în 2010, când Abramovici era singurul beneficiar.

La începutul anului 2021, după divorțul dintre Abramovici și soția sa, Daria Jukova activele din trust au fost împărțite jumătate-jumătate între foștii soți.

Cu toate acestea, pe 4 februarie 2022, cu trei săptămâni înainte de invazia rusă în Ucraina, managerii de încredere numiți de Abramovici au luat o decizie de a proteja colecția de eventuale sancțiuni. Abramovici a pierdut 1% în fața lui Jukova, iar cota a fost de 51% la 49%.

Până acum amploarea și calitatea colecției de artă adunată de oligarhul rus Roman Abramovici și fosta sa soție Dașa Jukova nu au fost vizibile publicului. Totuși, după cum dezvăluie Oligarch Files, în decurs de un deceniu, fostul proprietar al clubului de fotbal Chelsea și fosta lui nevastă par să fi creat unul dintre cele mai impresionante colecții private de artă modernă din lume.

Înainte de sancțiunile europene și britanice, magnatul rus al petrolului și gazelor își folosea reședințele sale private drept muzee personale, atârnând lucrări clasice de la începutul secolului al XX-lea de Matisse și Picasso în vila sa din anii 1920 din sudul Franței, în timp ce arta contemporană, inclusiv Richter și Auerbach, dădea stil și seriozitate vilei sale din Londra.

Abramovici a achiziționat ceea ce experții consideră că este una dintre cele mai importante colecții private de artă modernă adunate vreodată, un Tezaur de peste 300 de piese a căror valoare a fost estimată de către propriii evaluatori ai oligarhului la aproape 1 miliard de dolari.

„Ai putea umple un muzeu cu ele; aceasta este o colecție uimitoare”, a spus Andrew Renton, profesor de curating la Goldsmiths, Universitatea din Londra.

„Nu este colecția vulgară a unui nou îmbogățit; arată foarte bun gust. Dacă ai destui bani, poți cumpăra o bucată de istorie,” spune acesta.

Detaliile au ieșit la iveală datorită Oligarch Files, o scurgere de documente de la furnizorul de servicii financiare offshore MeritServus din Cipru, analizată de The Guardian în colaborare cu OCCRP și alți parteneri media internaționali. MeritServus a fost pus sub sancțiuni de guvernul Marii Britanii în aprilie, după ce The Guardian a raportat despre activitatea sa pentru Abramovici și alți oligarhi.

Lumea discretă a artei îi cunoaște de mult pe Abramovici și Jukova drept mari cheltuitori. Dar până acum, conștientizarea publicului cu privire la ceea ce au colectat a fost limitată.

Dosarele dezvăluie o colecție cu piese ale celor mai mari maeștri ruși, europeni și americani. Lucrări de Monet și Mondrian, Matisse și Picasso, moderniști ruși precum Natalia Gonciarova și Véra Rockline, tablouri suprarealiste de Magritte și o selecție îndrăzneață de lucrări abstracte. Lucrările contemporane includ picturi apreciate de Freud, Francis Bacon, Paula Rego, Frank Auerbach și David Hockney.