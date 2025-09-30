Autoritățile din Sankt Petersburg au demarat un proiect amplu de extindere a crematoriului central al orașului, într-o perioadă în care pierderile umane de pe frontul din Ucraina continuă să crească, iar cifrele oficiale sunt evitate cu obstinație în spațiul public rusesc. Potrivit The Moscow Times, planul de modernizare vizează transformarea complexului într-unul fără egal în Europa — atât ca dimensiuni, cât și ca capacitate operațională.

Concret, administrația locală a decis să instaleze șase noi cuptoare de incinerare de producție cehă, marca Tabo, ajungând astfel la un total de 20 de unități active. Capacitatea maximă va crește la 240 de incinerări pe zi — un volum considerabil chiar și pentru un oraș cu peste cinci milioane de locuitori, dar care, în lipsa unor date oficiale privind mortalitatea reală, nu poate fi analizat decât indirect.

Modernizarea vizează și alte componente ale infrastructurii funerare: extinderea clădirii principale, aflată în funcțiune încă din 1973, construcția unui nou atelier de incinerare, achiziția unor camere frigorifice suplimentare pentru depozitarea temporară a corpurilor, dar și amenajarea mai multor săli de ceremonii dotate cu sisteme hidraulice pentru ridicarea sicrielor.

Totodată, proiectul prevede și dotări care, în alt context, ar părea aproape absurde prin estetica lor: fântâni arteziene în zona de acces, cupole luminoase în sălile de adio, dar și instalarea unor puncte de control unde sicriele vor fi scanate cu raze X la intrarea în complexul care va acoperi peste 82.000 de metri pătrați, incluzând și garaje, depozite, chiar și două bazine.

Ads

Într-un alt detaliu notabil, autoritățile vor înființa un ghișeu unic pentru gestionarea formalităților, semn al unui proces birocratic tot mai eficient — dar care lasă impresia că autoritățile se pregătesc să gestioneze un flux mult mai mare de decese decât în mod obișnuit.

Nu este clar dacă proiectul este direct legat de pierderile armatei ruse în Ucraina — un subiect tratat cu opacitate totală în presa rusă de stat și ignorat cu încăpățânare de Kremlin. Totuși, intensificarea semnificativă a infrastructurii funerare într-o perioadă în care conflictul militar se prelungește fără perspective clare de încheiere nu poate fi trecută cu vederea.

Investițiile masive în infrastructura de incinerare din Rusia par să vină nu doar dintr-un calcul logistic, ci și dintr-o tăcută recunoaștere a dimensiunii reale a costurilor umane ale războiului.

Ads