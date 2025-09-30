Rusia extinde cel mai mare crematoriu din Europa

Autor: Veronica Andrei
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 19:03
461 citiri
Rusia extinde cel mai mare crematoriu din Europa
Crematoriul din Sankt Petersburg/FOTO:X/@VictorKvert2008

Autoritățile din Sankt Petersburg au demarat un proiect amplu de extindere a crematoriului central al orașului, într-o perioadă în care pierderile umane de pe frontul din Ucraina continuă să crească, iar cifrele oficiale sunt evitate cu obstinație în spațiul public rusesc. Potrivit The Moscow Times, planul de modernizare vizează transformarea complexului într-unul fără egal în Europa — atât ca dimensiuni, cât și ca capacitate operațională.

Concret, administrația locală a decis să instaleze șase noi cuptoare de incinerare de producție cehă, marca Tabo, ajungând astfel la un total de 20 de unități active. Capacitatea maximă va crește la 240 de incinerări pe zi — un volum considerabil chiar și pentru un oraș cu peste cinci milioane de locuitori, dar care, în lipsa unor date oficiale privind mortalitatea reală, nu poate fi analizat decât indirect.

Modernizarea vizează și alte componente ale infrastructurii funerare: extinderea clădirii principale, aflată în funcțiune încă din 1973, construcția unui nou atelier de incinerare, achiziția unor camere frigorifice suplimentare pentru depozitarea temporară a corpurilor, dar și amenajarea mai multor săli de ceremonii dotate cu sisteme hidraulice pentru ridicarea sicrielor.

Totodată, proiectul prevede și dotări care, în alt context, ar părea aproape absurde prin estetica lor: fântâni arteziene în zona de acces, cupole luminoase în sălile de adio, dar și instalarea unor puncte de control unde sicriele vor fi scanate cu raze X la intrarea în complexul care va acoperi peste 82.000 de metri pătrați, incluzând și garaje, depozite, chiar și două bazine.

Într-un alt detaliu notabil, autoritățile vor înființa un ghișeu unic pentru gestionarea formalităților, semn al unui proces birocratic tot mai eficient — dar care lasă impresia că autoritățile se pregătesc să gestioneze un flux mult mai mare de decese decât în mod obișnuit.

Nu este clar dacă proiectul este direct legat de pierderile armatei ruse în Ucraina — un subiect tratat cu opacitate totală în presa rusă de stat și ignorat cu încăpățânare de Kremlin. Totuși, intensificarea semnificativă a infrastructurii funerare într-o perioadă în care conflictul militar se prelungește fără perspective clare de încheiere nu poate fi trecută cu vederea.

Investițiile masive în infrastructura de incinerare din Rusia par să vină nu doar dintr-un calcul logistic, ci și dintr-o tăcută recunoaștere a dimensiunii reale a costurilor umane ale războiului.

Rusia e de acord cu planul de pace al lui Trump pentru Gaza. „Noi dorim o încheiere paşnică”
Rusia e de acord cu planul de pace al lui Trump pentru Gaza. „Noi dorim o încheiere paşnică”
Kremlinul anunţă marţi, 30 septembrie, că susţine planul de pace în Fâşia Gaza al preşedintelui american Donald Trump. Rusia îşi exprimă speranţa ca această propunere să pună...
Rusia nu își acceptă înfrângerea din Moldova. Lavrov zice că alegerile au fost „frauduloase”, alegătorii „au fost manipulați grosolan”
Rusia nu își acceptă înfrângerea din Moldova. Lavrov zice că alegerile au fost „frauduloase”, alegătorii „au fost manipulați grosolan”
Rusia nu acceptă rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova și înfrângerea taberei pro-ruse, în care Moscova a vărsat munți de bani. Serghei Lavrov a dat tonul atacurilor care...
#Rusia, #Sankt Petersburg, #extindere, #crematoriu , #Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
52.000.000Euro pentru Dan Sucu! A urmat dezastrul: "Nimeni nu este sigur ca va ramane"
Digi24.ro
Pete Hegseth declara razboi "generalilor grasi" si anunta noi standarde: "Daca femeile pot face fata, excelent. Daca nu, asta e"
Adevarul.ro
Moment ridicol produs de Pete Hegseth. A incercat sa faca un truc cu skateboard-ul, dar s-a lovit cu placa intre picioare

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rusia taie din cheltuielile pentru armată, dar pompează bani în propagandă în 2026
  2. Festivalul Strada de C'Arte 2025 Complexul Educațional Laude-Reut la Biblioteca Centrală Universitară
  3. Se suspendă circulația feroviară între Constanța și Mangalia, timp de patru luni. Anunțul CFR Călători pentru navetiști
  4. Care este țara europeană de top pentru pensionare: „una dintre cele mai căutate din Europa” pentru persoanele în vârstă
  5. Nicușor Dan, luat la rost pe străzile Timișoarei. "De ce ne-ați mințit în scris, domnule președinte? Rușine să vă fie!" VIDEO
  6. Jadaritul: mineralul rar din Balcani care ar putea alimenta revoluția mașinilor. De ce este atât de important
  7. Ministrul Investițiilor anunță că s-au încărcat cardurile pentru cei peste un milion de beneficiari din programul "Sprijin pentru România"
  8. Rusia extinde cel mai mare crematoriu din Europa
  9. Trump, obsedat de premiul Nobel. A prezis că nu-l va primi și știe și de ce. "Îl vor acorda unui tip care a scris o carte despre mintea lui Donald Trump"
  10. Momentul în care două camioane şi un autoturism sunt mistuite de flăcări uriașe, în Mehedinţi. Cele trei vehicule au fost implicate într-un accident înainte să ia foc VIDEO