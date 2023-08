Rusia își schimbă manualele de istorie și include date despre ”operațiunea militară specială” din Ucraina

Ministerul rus al Educaţiei a prezentat luni noi manuale de istorie pentru elevii de liceu, care includ secţiuni despre ceea ce Moscova numeşte "operaţiunea militară specială" din Ucraina, un eufemism al Kremlinului pentru războiul pe termen lung, relatează CNN.

Cele patru manuale pentru elevii din clasele a X-a şi a XI-a detaliază "motivele pentru începerea operaţiunii militare speciale, scopul operaţiunii militare speciale, denazificarea, demilitarizarea", a declarat ministrul Educaţiei, Serghei Kravţov, citat de presa rusă de stat.

"Manualul pentru clasa a XI-a reflectă cele mai importante evenimente legate de reunificarea Crimeei şi Sevastopolului, cauzele şi desfăşurarea operaţiunii militare speciale, intrarea unor noi regiuni în Federaţia Rusă", a precizat Kravţov, potrivit agenţiei de presă TASS.

Noile manuale vor fi folosite ca parte a unui curs standardizat de istorie care va fi predat în toate şcolile din Rusia începând cu 1 septembrie.

The Russians launched a new ‘unified’ school book on Russian history featuring a picture of the Kerch bridge from to 🇺🇦Crimea on the cover. It would really be a shame if something were to happen to it. 🚀🧨😈 pic.twitter.com/n1OnyEJ6YW