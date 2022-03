Agențiile de presă TASS și RIA anunță că Rusia va ataca sediile din Kiev ale serviciilor de securitate. Scopul acțiunii, susține Kremlinul, este prevenirea ”atacurilor informaționale” asupra statului rus.

Rusia anunță că va lovi sediile din Kiev ale serviciilor de securitate ale Ucrainei, precum şi sediul unei unităţi de operaţiuni speciale, transmit, marţi, 1 martie, agenţiile TASS şi RIA, citând Ministerul rus al Apărării, potrivit Reuters.

Se mai precizează că scopul acestor acţiuni este de a preveni „atacurile informaţionale” asupra Rusiei.

Ministerul rus al Apărării i-a îndemnat pe locuitorii din apropierea sediilor să părăsească zonele respective.

Sediul Serviciului de Securitate din Cernigov, oraș din nord-estul Ucrainei, a fost distrus pe 25 februarie, anunță Twitter Nexta Live care a publicat imagini cu respectiva clădire în flăcări.

⚡️The building of the Security Service of #Ukraine in #Chernigov is on fire. pic.twitter.com/zUzEumPDeY