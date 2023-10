Propagandista preferată a lui Putin a băgat spaima în rușii din Siberia. Kadîrov îi sare în apărare

Oficialii ruși din Siberia sunt revoltați după ce propagandista preferată a lui Putin, Margarita Simonian, a spus că Rusia ar trebui să detoneze o arma nucleară pe propriul său teritoriu pentru a speria Occidentul.

Remarcile lui Simonian au fost o „insultă profundă” la adresa siberienilor, a spus Maria Prusakova, deputată din partea Partidului Comunist în camera inferioară a parlamentului rus din republica Altai.

„Noi, siberienii, am luat asta ca pe o insultă profundă... Ar trebui măcar să vă cereți scuze față de locuitorii din Siberia... Vă recomand cu tărie ca acele întrebări pe care, după cum spuneți dvs., nu le înțelegeți pentru că sunteți o „femeie proastă”, ar trebui să fie discutate în bucătărie și nu exprimate în spațiul public”, a spus deputata.

Primarul celui mai mare oraș al Siberiei, Novosibirsk, Anatoli Lokot, a avertizat că o ipotetică explozie termonucleară ar putea duce la rezultate imprevizibile „de mii de ani”.

„Nu este nimic bun la exploziile termonucleare”, a declarat Lokot presei locale miercuri, 4 octombrie.

Nikolai Korolev, consilier al deputatului de Moscova, Evgheni Stupin, a declarat că a solicitat Ministerului de Interne și Comitetului de Investigații al Rusiei să cerceteze declarațiile lui Simonian.

