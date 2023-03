Un pilot rus a publicat filmarea care arată trecerea razantă pe lângă drona americană. Acțiunile agresive din Marea Neagră, aprobate la vârful Kremlinului VIDEO

Acțiunile agresive ale avioanelor de luptă rusești împotriva unei drone militare americane deasupra Mării Negre au fost aprobate marți, 14 martie, de la vârful Kremlinului, informează NBC News, citând trei oficiali ai serviciilor de informații americane.

Potrivit informațiilor, avioanele rusești au aruncat combustibil pe drona MQ-9 Reaper, probabil pentru a o scoate de pe cursul său sau pentru a-i dezactiva capacitățile de supraveghere.

„A fost intenția conducerii ruse să acționeze agresiv în timpul interceptării”, a spus unul dintre oficiali.

Sursa nu a confirmat că astfel de acțiuni au fost aprobate direct de Putin, alți oficiali au refuzat să spună altceva, în afară de faptul că decizia a fost luată la „cel mai înalt nivel”.

Unul dintre avioanele Suhoi 27 a agățat elicea dronei, dar Moscova neagă acest lucru. Unii oficiali americani cred că a fost neintenționat și a fost o eroare a pilotului.

Un pilot rus a lansat miercuri, 15 martie, pe internet un videoclip în care avionul pe care-l manevrează trece razant pe lângă o dronă americană MQ-9 Reaper. Ar putea fi vorba de o secvență din atacul care a cauzat prăbușirea instrumentului de zbor american, dar informația n-a fost confirmată oficial.

One Russian pilots released a video of a flyby next to American MQ-9 Reaper drone. Could be from yesterday. According the Pentagon Russians did. many flybys until one of the Russian planes destroyed the propeller of the Reaper.#Ukraine pic.twitter.com/eV7HPsJznp