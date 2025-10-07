Asasinul fostului agent FSB Aleksandr Litvinenko susține că în SUA e risc de conflict intern de proporţii. A îndemnat Rusia să profite. „Războiul civil se apropie”

Un deputat rus din Duma de Stat a declarat, într-o apariție la postul public de televiziune, că în Statele Unite se conturează un risc de conflict intern de proporţii şi a îndemnat Moscova să profite de „diviziunile” dintre republicani şi democraţi.

Andrei Lugovoi — fost ofiţer KGB şi deputat al Partidului Liberal-Democrat (de orientare naționalistă), formaţiune parte a așazisei opoziţii ruse — a spus că ar fi oportun ca Rusia să intervină în această criză politică, inclusiv prin amplificarea campaniilor de propagandă.

În emisiunea „60 de minute”, Lugovoi a susținut că tensiunile dintre cele două partide americane au intrat „într-o fază de nerezolvat” și a promis că Moscova ar trebui să „nu fie timidă” în a exploata aceste diviziuni. „Trebuie să profităm de această problemă insolubilă”, a afirmat el, argumentând că democrații și republicanii se vor confrunta tot mai mult pe teme precum migrația și că se află într-un proces de represiune politică reciprocă.

Moscova ar trebui să „planteze” oameni în viaţa politică şi mediatică a SUA

Parlamentarul a mers mai departe, sugerând că Rusia ar trebui să folosească canale media controlate, precum Russia Today, pentru a fi „mai agresivă politic” în spațiul american şi european, dar şi să „planteze” oameni în viaţa politică şi mediatică a SUA. „Trebuie să-i punem unul împotriva celuilalt. Să profităm de diferențele lor existente. Să-i aducem nu doar la un blocaj economic, ci la unul politic”, a spus Lugovoi.

Ads

Declarațiile au fost însoțite de recomandări explicite: cumpărarea de jurnaliști și politicieni, intensificarea activităților propagandistice şi o intervenție mai evidentă în afacerile interne americane. El a respins retorica conform căreia astfel de amestecuri ar fi inacceptabile, argumentând că, de facto, Moscova nu ar ezita să intervină.

Cuvintele lui Lugovoi revin într-un context diplomatic delicat. Regatul Unit îl suspectează pe Andrei Lugovoi de implicare în asasinarea fostului agent FSB Aleksandr Litvinenko, care a murit în 2006 după ce a ingerat poloniu‑210 — o otrăvire atribuită de autoritățile britanice acțiunii coordonate de pe teritoriul britanic. Lugovoi a respins constant aceste acuzații, calificându‑le drept „absurde”.

Declarațiile unui parlamentar afiliat unei forțe politice oficiale din Rusia, făcute în mod deschis la televiziunea de stat, induc un semnal politic clar: strategia publică a unor actori de la Kremlin include exploatarea vulnerabilităților societăților occidentale prin campanii informaționale și acțiuni subversive. Astfel de ieșiri întăresc percepția, la Bruxelles și Washington, că Moscova consideră destabilizarea internă a adversarilor externi drept instrument legitim de politică externă.

În cadrul emisiunii, Lugovoi a făcut și referiri ironice la actuala clasă politică americană, afirmând că președintele SUA „spune orice îi trece prin cap” și că „unele lucruri rostite sunt evident stupide din orice perspectivă”. Tonul declarațiilor sale — între dispreț și instrumentalizare — ilustrează o linie retorică folosită frecvent în discursul oficial rus față de Occident.

Ads