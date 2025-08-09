Tensiuni în creștere. Semne îngrijorătoare că Rusia ar putea viza un nou stat european

Oficiali și analiști în domeniul securității avertizează asupra unor semnale tot mai clare că Federația Rusă își îndreaptă atenția spre un alt vecin european, în contextul unei retorici tot mai agresive venite dinspre Moscova.

Un nou val de propagandă, concentrat asupra statelor baltice, în special Lituania, alimentează temerile că președintele rus Vladimir Putin ar putea repeta strategia aplicată în Ucraina – folosind acuzații privind „nazismul” și „rusofobia” ca justificare pentru acțiuni militare.

Retorica propagandistică reînvie teme istorice

Un volum recent, finanțat de o instituție apropiată Ministerului rus de Externe, pune sub semnul întrebării legitimitatea istorică a statului lituanian și acuză autoritățile de glorificare a trecutului nazist. Cartea este prefațată de ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și a fost catalogată de Ministerul de Externe al Lituaniei drept un „instrument de propagandă menit să justifice agresiunea și imperialismul rus”.

Potrivit autorităților lituaniene, demersul se înscrie într-o strategie mai amplă de manipulare informațională care vizează destabilizarea regiunii și pregătirea opiniei publice ruse – și nu numai – pentru o posibilă escaladare a tensiunilor.

Avertismente din partea experților în securitate

Colonelul britanic în retragere Hamish de Bretton-Gordon a declarat că astfel de publicații fac parte dintr-o strategie de „pregătire psihologică a terenului” pentru acțiuni militare. El a comparat campania informațională actuală cu metodele utilizate de Germania nazistă în anii 1930.

În opinia sa, posibile semne precursoare ale unei noi agresiuni includ intensificarea activităților militare la granițele statelor baltice, interferențe în comunicațiile dintre acestea și NATO, precum și acțiuni de dezinformare menite să creeze tensiuni interne.

Analiștii indică o creștere a prezenței militare ruse și belaruse în apropierea graniței cu Lituania, pe fondul unor exerciții comune planificate pentru luna noiembrie, la care ar putea participa până la 120.000 de soldați. O astfel de desfășurare amintește de pregătirile care au precedat invazia Ucrainei în 2022.

Lituania, între vigilență și pregătire strategică

În fața acestor posibile riscuri, autoritățile de la Vilnius au accelerat măsurile de securitate. Au fost dezvoltate planuri de apărare ce includ construirea de obstacole antitanc și mobilizarea unei „armate de rezervă” în caz de conflict. În plus, Lituania a încheiat un acord cu Germania pentru dislocarea a 5.000 de militari germani pe teritoriul său, în cadrul apărării colective NATO.

Blocul nord-atlantic rămâne angajat în apărarea tuturor membrilor săi, iar oficialii NATO au reiterat sprijinul față de țările baltice în fața amenințărilor externe.

O strategie de lungă durată

Nerijus Maliukevičius, expert în propagandă și securitate la Universitatea din Vilnius, susține că Rusia dezvoltă de ani buni o bibliotecă de narațiuni alternative, para-istorice, cu scopul de a le utiliza oportunistic în contextul geopolitic. Publicarea de lucrări similare despre Letonia și Estonia este, potrivit acestuia, o practică frecventă.

El atrage atenția că aceste narațiuni sunt parte integrantă a politicii externe ruse și nu trebuie ignorate: „Cel mai important lucru este să nu arătăm slăbiciune. Lituania trebuie să fie constant pregătită, să transforme anxietatea în acțiuni concrete și pozitive, iar exercițiile de apărare contribuie la descurajarea oricărei aventuri militare.”

Un context geopolitic complex

În timp ce unii analiști consideră o invazie iminentă puțin probabilă, ei avertizează că retorica tot mai virulentă a Kremlinului trebuie monitorizată cu atenție. Recurgerea la acuzații privind presupusa discriminare a minorităților ruse sau promovarea unor narative istorice revizioniste sunt elemente cunoscute din strategia de justificare a acțiunilor militare ruse anterioare.

Potrivit think-tank-ului Henry Jackson Society, tacticile actuale ale Rusiei reiau „foaia de parcurs” folosită de Germania nazistă pentru a justifica expansiunea teritorială în Europa Centrală în anii 1930.

