Savantul lui Putin acuză Occidentul că pregătește un virus mortal: „Vor să ne înlocuiască cu roboți.”

La Moscova, într-un forum dedicat dascălilor, un apropiat al președintelui Vladimir Putin a ținut să ofere o „lecție” despre cum ar arăta viitorul planificat de Occident: o lume fără oameni, condusă de o elită restrânsă și populată cu roboți.

Mihail Kovalciuk, președintele Institutului Kurchatov – principalul centru rus de cercetare nucleară – și prieten vechi al lui Putin, a vorbit în fața a peste o mie de profesori și a sute de mii de spectatori online despre o conspirație globală pusă la cale de Vest. Potrivit lui, țările occidentale ar promova ideologii precum cea LGBTQ+ și stiluri de viață „fără copii”, pregătind terenul pentru reducerea populației planetei.

„Occidentul a înțeles că masele devin inutile. Se pregătesc pentru o reducere a populației, pentru că roboții vor lucra mai bine decât oamenii”, a declarat Kovalciuk, în vârstă de 77 de ani.

Omul de știință a mers mai departe, susținând că această conspirație „funcționează perfect”: în una-două generații, spune el, nu vor mai exista urmași pentru majoritatea populației, iar „cei care contează cu adevărat” vor supraviețui. Restul ar urma să fie eliminați prin arme biologice – „un virus cu o mortalitate de 90%, ceva care îi va cosi dintr-o lovitură”.

„Singurii prieteni ai Rusiei sunt armata și marina”

Kovalciuk a încheiat discursul cu o parafrază devenită clasică în retorica Kremlinului: „Singurii prieteni ai Rusiei sunt armata și marina”.

Declarațiile sale, deși spectaculoase prin gravitatea acuzațiilor, nu sunt o noutate pentru mediul ideologic din jurul Kremlinului. Ele reiau, într-o formă pseudo-științifică, teze conspiraționiste tot mai des folosite pentru a justifica izolaționismul rusesc și represiunea internă.

Mai mulți analiști citați de The Times au remarcat că discursul lui Kovalciuk se aliniază cu teoriile radicale care modelează din ce în ce mai mult narațiunile oficiale de la Moscova.

Regimul Putin continuă să interzică promovarea sau chiar menționarea drepturilor LGBT, iar legislația rusă pedepsește până și ideea că un stil de viață fără copii ar putea avea beneficii.

În paralel, același Kovalciuk a fost implicat recent în proiecte științifice menite să extindă durata vieții umane, inclusiv prin tehnologii de bioprintare 3D și cercetări genetice – domenii în care este implicată și Maria Voronțova, fiica cea mare a lui Vladimir Putin, medic endocrinolog.

Iar, potrivit BBC, la începutul lunii septembrie, un dialog surprins din greșeală între Xi Jinping și Putin i-ar fi arătat discutând despre posibilitatea „nemuririi” prin transplant de organe.

Un vis de putere, o utopie biologică sau doar o nouă formă de propagandă? În Rusia, știința pare tot mai des chemată să confirme nu legile naturii, ci ideologia Kremlinului.

