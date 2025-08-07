Moscova ar putea relua în perioada următoare testările controversatei rachete de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, cunoscută în mediile occidentale sub porecla „Cernobîlul zburător”. Deși Kremlinul o prezintă drept una dintre „armele miraculoase” de generație nouă, specialiștii internaționali consideră că proiectul este, mai curând, un exercițiu de propagandă decât o amenințare reală.

Racheta, parte dintr-un set de cinci arme „strategice” anunțate de Vladimir Putin în 2018, nu a înregistrat până acum niciun test de succes. Mai mult, programul de dezvoltare ridică serioase semne de întrebare cu privire la siguranța personalului implicat și la riscurile de contaminare nucleară. The Moscow Times notează că proiectul Burevestnik este privit cu îngrijorare inclusiv în Rusia, unde incidentele anterioare au afectat chiar propriii cercetători ruși.

Potrivit președintelui rus, racheta ar avea o rază de acțiune „aproape nelimitată” și ar fi capabilă să ocolească sistemele de apărare antirachetă ale SUA. Însă datele concrete care să susțină aceste afirmații lipsesc, iar eșecurile tehnologice repetate pun sub semnul întrebării fezabilitatea unui asemenea sistem.

Analist ucrainean: „Rusia încearcă, din nou, să agite spectrul nuclear în fața lumii”

Ads

Colonelul în retragere Roman Svitan – fost instructor de aviație al armatei ucrainene – susține că discuțiile despre reluarea testărilor rachetei Burevestnik fac parte dintr-o operațiune de influență orchestrată de Kremlin. Scopul: atragerea atenției internaționale prin amenințări indirecte, în paralel cu negocierile sensibile dintre Washington și Moscova pe tema Ucrainei.

Svitan subliniază că aceste „semnale” vin într-un moment de presiune politică internă în SUA, unde trimisul special Steve Witkoff a avut recent discuții cu Vladimir Putin privind o posibilă soluționare a conflictului din Ucraina. În acest context, Kremlinul încearcă să reintroducă retorica nucleară în ecuația diplomatică, mizând pe ambiguitate și teamă.

Analistul atrage atenția și asupra problemelor de ordin tehnic care afectează nu doar Burevestnik, ci și alte proiecte din arsenalul strategic rusesc – cum ar fi racheta Sarmat sau sistemul Orehnik, aflat în dezvoltare.

Ads

„Rusia de astăzi este la fel de departe de Uniunea Sovietică cum este Kievul de un gândac târâtor”, a comentat ironic Svitan, referindu-se la decalajul tehnologic dintre prezentul Federației Ruse și perioada sovietică.

SUA monitorizează activ zona testelor nucleare

Între timp, au fost observate activități sporite la poligonul de testare Pankovo, situat pe arhipelagul Novaia Zemlia – un loc tradițional de testare pentru racheta Burevestnik. Potrivit expertului american în armament nuclear Decker Evelet, citat de focus.ua, intensificarea operațiunilor în zonă ar putea indica pregătiri pentru un nou test.

În paralel, Forțele Aeriene ale SUA au desfășurat în regiune o aeronavă specializată în detecția radiațiilor – WC-135R –, folosită frecvent pentru monitorizarea evenimentelor nucleare. Măsura este considerată de analiști un indiciu al seriozității cu care Washingtonul tratează posibilele mișcări ale Moscovei.

Hans Kristensen, expert în cadrul Federației Oamenilor de Știință Americani, a declarat că aceste semnale trebuie luate în calcul, chiar dacă, din punct de vedere tehnologic, eficiența Burevestnik rămâne îndoielnică. „Pericolul nu este în ceea ce poate face această rachetă pe câmpul de luptă, ci în accidentul care poate surveni chiar în timpul testelor”, a avertizat el.

Ads