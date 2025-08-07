Rusia ar pregăti testarea „Cernobîlului zburător“. Cum descrie Putin arma, ce spun despre ea specialiștii internaționali

Autor: Veronica Andrei
Joi, 07 August 2025, ora 20:10
1076 citiri
Rusia ar pregăti testarea „Cernobîlului zburător“. Cum descrie Putin arma, ce spun despre ea specialiștii internaționali
Rachete de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik/ FOTO:X@Trollstoy88

Moscova ar putea relua în perioada următoare testările controversatei rachete de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, cunoscută în mediile occidentale sub porecla „Cernobîlul zburător”. Deși Kremlinul o prezintă drept una dintre „armele miraculoase” de generație nouă, specialiștii internaționali consideră că proiectul este, mai curând, un exercițiu de propagandă decât o amenințare reală.

Racheta, parte dintr-un set de cinci arme „strategice” anunțate de Vladimir Putin în 2018, nu a înregistrat până acum niciun test de succes. Mai mult, programul de dezvoltare ridică serioase semne de întrebare cu privire la siguranța personalului implicat și la riscurile de contaminare nucleară. The Moscow Times notează că proiectul Burevestnik este privit cu îngrijorare inclusiv în Rusia, unde incidentele anterioare au afectat chiar propriii cercetători ruși.

Potrivit președintelui rus, racheta ar avea o rază de acțiune „aproape nelimitată” și ar fi capabilă să ocolească sistemele de apărare antirachetă ale SUA. Însă datele concrete care să susțină aceste afirmații lipsesc, iar eșecurile tehnologice repetate pun sub semnul întrebării fezabilitatea unui asemenea sistem.

Analist ucrainean: „Rusia încearcă, din nou, să agite spectrul nuclear în fața lumii”

Colonelul în retragere Roman Svitan – fost instructor de aviație al armatei ucrainene – susține că discuțiile despre reluarea testărilor rachetei Burevestnik fac parte dintr-o operațiune de influență orchestrată de Kremlin. Scopul: atragerea atenției internaționale prin amenințări indirecte, în paralel cu negocierile sensibile dintre Washington și Moscova pe tema Ucrainei.

Svitan subliniază că aceste „semnale” vin într-un moment de presiune politică internă în SUA, unde trimisul special Steve Witkoff a avut recent discuții cu Vladimir Putin privind o posibilă soluționare a conflictului din Ucraina. În acest context, Kremlinul încearcă să reintroducă retorica nucleară în ecuația diplomatică, mizând pe ambiguitate și teamă.

Analistul atrage atenția și asupra problemelor de ordin tehnic care afectează nu doar Burevestnik, ci și alte proiecte din arsenalul strategic rusesc – cum ar fi racheta Sarmat sau sistemul Orehnik, aflat în dezvoltare.

„Rusia de astăzi este la fel de departe de Uniunea Sovietică cum este Kievul de un gândac târâtor”, a comentat ironic Svitan, referindu-se la decalajul tehnologic dintre prezentul Federației Ruse și perioada sovietică.

SUA monitorizează activ zona testelor nucleare

Între timp, au fost observate activități sporite la poligonul de testare Pankovo, situat pe arhipelagul Novaia Zemlia – un loc tradițional de testare pentru racheta Burevestnik. Potrivit expertului american în armament nuclear Decker Evelet, citat de focus.ua, intensificarea operațiunilor în zonă ar putea indica pregătiri pentru un nou test.

În paralel, Forțele Aeriene ale SUA au desfășurat în regiune o aeronavă specializată în detecția radiațiilor – WC-135R –, folosită frecvent pentru monitorizarea evenimentelor nucleare. Măsura este considerată de analiști un indiciu al seriozității cu care Washingtonul tratează posibilele mișcări ale Moscovei.

Hans Kristensen, expert în cadrul Federației Oamenilor de Știință Americani, a declarat că aceste semnale trebuie luate în calcul, chiar dacă, din punct de vedere tehnologic, eficiența Burevestnik rămâne îndoielnică. „Pericolul nu este în ceea ce poate face această rachetă pe câmpul de luptă, ci în accidentul care poate surveni chiar în timpul testelor”, a avertizat el.

Ucrainenii resping „planul de pace" al Rusiei: 76% refuză orice formă de capitulare sau cedare de teritorii
Ucrainenii resping „planul de pace" al Rusiei: 76% refuză orice formă de capitulare sau cedare de teritorii
Acordul propus de Kremlin este perceput de societatea ucraineană drept ceea ce este de fapt: o capitulare mascată în termeni de pace. Potrivit unui sondaj realizat în vara anului 2025 de...
Rusia vrea să crească exporturile de petrol, după ce atacurile cu drone ucrainene au redus activitatea rafinăriilor locale
Rusia vrea să crească exporturile de petrol, după ce atacurile cu drone ucrainene au redus activitatea rafinăriilor locale
Federația Rusă plănuiește creșterea exporturilor de petrol în luna august, după ce capacitatea rafinăriilor locale a scăzut, pe fondul atacurilor cu drone ucrainene. Din porturile vestice...
#Rusia, #testare, #rachteta de croaziera, #Burevestnik, #pericole , #Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a divortat dupa 4 ani si si-a anuntat in premiera decizia radicala: "Niciodata!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
S-a aflat! Cati bani tocmai s-au platit pentru Andrei Ratiu
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alerte de vreme severă imediată: Ploi torențiale, furtuni și grindină în zeci de localități UPDATE
  2. Un oraș scufundat, descoperit în apropierea Muntelui Ararat, ridică întrebări despre originile poveștii biblice a Arcei lui Noe FOTO
  3. Justiția din Franța va reanaliza dosarul lui Paul al României, după ce a anulat decizia de extrădare în România
  4. Rusia ar pregăti testarea „Cernobîlului zburător“. Cum descrie Putin arma, ce spun despre ea specialiștii internaționali
  5. Un fost angajat de la Editura Tehnică își amintește de șeful său, Ion Iliescu: „Și pentru mine a fost speranță, care s-a transformat într-o mare dezamăgire."
  6. Incendiu violent la Mamaia. Arde clădirea fostului club Bellagio VIDEO
  7. Israelul vrea controlul asupra întregii Fâșii Gaza. Anunțul făcut de premierul Benjamin Netanyahu
  8. Rezultatele extragerii Loto 6/49 de joi, 7 august. Numerele câștigătoare la Joker și Noroc
  9. Ucrainenii resping „planul de pace" al Rusiei: 76% refuză orice formă de capitulare sau cedare de teritorii
  10. La Praid nu e liniște. Starea de alertă a fost prelungită pentru încă 30 de zile. Măsurile care se vor lua în continuare

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Acum 11 ore

Update Politic,
Ion Iliescu, condus pe ultimul drum