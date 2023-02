Ce se întâmplă când pui fotbaliști ruși și ucraineni în același hotel: bătaie între sportivi în Antalya VIDEO

Fotbaliști de la echipa rusă Shinnik Yaroslavl și jucători de la Minaj (Ucraina) au avut un conflict într-un hotel din Turcia.

O bătaie a izbucnit pe holurile unui hotel din Antalya (Turcia) între fotbaliștii de la Shinnik Yaroslav (liga a doua din Rusia) și Minaj (prima ligă ucraineană).

În imagini se vede cum un fotbalist de la Shinnik este căzut pe hol, în vreme ce un jucător rus lovește un "adversar".

În urma conflictului, clubul rus a emis un comunicat prin care se disculpă, menționând că fotbaliștii echipei nu au făcut altceva decât să apere un jucător atacat de ucraineni. Reprezentanții Shinnik au mai precizat că au luat decizia să mute echipa într-un alt hotel.

"Câțiva fotbaliști au fost răniți, dar nu e vorba de fracturi, cum s-a scris", a spus un oficial de la Shinnik.

Niciuna dintre echipe nu a depus vreo plângere oficială către autoritățile turce.

In #Turkey, the football players of the Russian "Shinnik" and the Ukrainian "Minaj" were settled in the same hotel. Here is the result. pic.twitter.com/ju9erbqa9X