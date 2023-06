Rusia, o nouă victimizare: anunță că Ucraina a încercat să invadeze Belgorod. ”Teroriştii regimului de la Kiev au fost respinşi”

Armata rusă anunţă joi, 1 iunie, că a respins, împreună cu Serviciul rus de securitate, cu ajutorul aviaţiei şi artileriei, o tentativă ucraineană de a ”invazie” a regiunii ruse Belgorod, situată la frontiera cu Ucraina, cu câteva zeci de militari şi tancuri.

”În urma unor bombardamente intensive ale unor instalaţii civile în regiunea Belgorod, grupări teroriste ucrainene alcătuite din până la două companii de infantierie motorizată, consolidate cu tancuri, au încercat să intre pe teritoriul rus, în apropiere de colonia Novaia Tavoljanka şi de postul internaţional de control rutier Şebekino”, anunţă Ministerul rus al Apărării într-o postare pe Telegram.

Incursiunea a început joi, către ora locală 3.00 (şi ora României), a anunţat un purtător de cuvânt al ministerului rus, Igor Konaşenkov.

Armata rus a respins trei atacuri ale unor ”grupări ucrainene teroriste”, precizează el.

”Teroriştii regimului de la Kiev au fost respinşi şi au suferit pierderi semnificative”, subliniază Konaşenkov.

”Nu s-au permis încălcări ale frontierei de stat”, dă el asigurări.

