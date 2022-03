Și americanii le închid rușilor spațiul aerian: cum arată harta țărilor care au blocat Rusia

Președintele Joe Biden a anunțat marți, 2 martie, că și Statele Unite vor interzice folosirea spațiului aerian de către Rusia.

"Prin această măsură ne vom alătura eforturilor aliaților noștri. Rusia va fi și mai izolată", a declarat Joe Biden în discrsul despre Starea Națiunii.

Măsura ar urma să se aplice de miercuri.

Rusia are astfel tot mai puțin spațiu de mișcare aerian. Avioanele rusești nu pot pătrunde în Canada, SUA, Uniunea Europeana, plus Marea Britanie, Elveția și alte state europene. Moldova, de exemplu, și-a închis granițele aeriene tuturor statelor.

Practic, Rusia mai are drum doar spre sud, prin Asia.

⚡️Actual flight map for #Russian aircraft at the moment pic.twitter.com/1u1myX18zJ