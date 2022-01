În anturajul preşedintelui rus Vladimir Putin s-a strâns un grup de intelectuali de extremă dreaptă și consilieri care i-au consolidat liderului de la Kremlin ideea că principalii adversari ai Rusiei sunt NATO, Statele Unite şi Uniunea Europeană, promovând proiectul Eurasia.

Occidentul legalizează căsătoria între oameni și animale. Liderii Ucrainei sunt la fel de răi ca Hitler, iar naționaliștii din această țară nu sunt ființe umane. Acestea sunt opiniile care se regăsesc în cercul strâmt de apropiați ai președintelui Vladimir Putin, în rândul oficialilor de top din domeniul securității rusești, cei care vor fi, probabil, la masă atunci când liderul lor va decide dacă va lansa un război deschis împotriva Ucrainei., scrie New York Times.

Acești oameni puternici - în mare parte născuți în anii 1950, în Uniunea Sovietică, la fel ca Putin - au poziții chiar mai reacționare decât ale președintelui lor. Este un semn al virajului către o linie mai dură pe care Kremlinul îl face pe măsură ce își intensifică lupta cu inamicii pe care îi vede peste tot, în țară și în străinătate.

Faptul că Putin s-a înconjurat de oameni din domeniul securității arată însăși evoluția liderului de la Kremlin, de la un tânăr lider care arăta Occidentului o față prietenoasă, la începutul anilor 2000, când avea printre consilieri liberali proeminenți, la omul care acum amenință implicit că va declanșa un război major în Europa.

Ads

Este, de asemenea, povestea luptei de ani de zile a Kremlinului de a-și crea o ideologie care să susțină guvernarea lui Putin: una care, din ce în ce mai mult, vede în Occident un inamic, în Ucraina o amenințare și în Rusia un bastion al „valorilor tradiționale”. Această elită din serviciile de securitate ale Rusiei are o viziune conservatoare și reacționară asupra lumii, tocmai pentru că Putin nu are o ideologie. Și atunci, principiul-cheie de la care se pleacă este că toată lumea este împotriva Rusiei, explică The New York Times.

Serghei Glaziev

Este vorba despre consilierul de politica externă al preşedintelui, Serghei Glaziev (acesta a lucrat şi cu fostul preşedinte Boris Elţin, dar a fost dat afară pentru corupţie). Glaziev este adeptul proiectului Eurasia care, în esenţă, doreşte un imperiu rus de la Oceanul Pacific, până la Oceanul Atlantic, care ar proteja popoarele Europei occidentale de decadenţa şi perversiunea Occidentului. De altfel, Glaziev – cel care s-a născut în Ucraina – a declarat că „Rusia poate să ocupe Ucraina, dacă acesta nu doreşte să se integreze în Eurasia”.

Ads

Lev Gumiliov

Un alt intelectual, care a influenţat gândirea politică rusă, a fost istoricul Lev Gumiliov (1912 – 1992). Acesta este cel care a elaborat proiectul Eurasiei. Influenţa lui asupra lui Putin a fost aşa de mare astfel încât în discursurile preşedintelui de mai multe ori a apărut cuvântul „pasionaritate”. Această expresie a fost creată de Gumiliov şi înseamnă o calitate specific rusă de a se înflori într-un haos global. Mai trebuie menţionat fostul ideolog al Kremlinului, Vladislav Surkov, cel care este considerat strategul „putinismului”.

Chiar dacă acesta în 2020 şi-a dat demisia, ideea lui, potrivit căreia principalii adversari ai Rusiei sunt NATO, Statele Unite şi Uniunea Europeană, este prezentă şi azi în gândirea politică al lui Putin. Surkov a fost acela, care a susţinut că moştenirea lui Stalin şi a fascistului anticomunist Ivan Ilin sunt compatibile, pentru că nu ideologia, ci patriotismul trebuie să fie determinant în politica Rusiei. De altfel, conceptul lui Ilin potrivit căruia Rusia este un corp inocent, care trebuie apărat de decadenţa şi perversiunea Occidentului, este caracteristic pentru viziunea tuturor consilierilor preşedintelui Putin.

Ads

Clubul Izborsk

Un fel de catalizator al acestei gândiri este Clubul Izborsk, care funcţionează ca o organizaţie de consultanţă al lui Putin şi se ocupă cu aprofundarea proiectului Eurasia. Fondatorul şi conducătorul clubului este scriitorul şi jurnalistul Aleksandr Prohanov, cunoscut pentru ideile sale extremiste, naţionaliste şi antisemite. Vladimir Putin participă des şi cu plăcere la emisiunile radiofonice ale lui Prohanov.

Nikolai Patrușev, Serghei Narîskin, Serghei Șoigu

Unii dintre apropiații lui Putin au lucrat cu el în KGB-ul sovietic, iar oficialii occidentali cred că ei au supervizat asasinatele, operațiunile de propagadă, spionajul cibernetic și războiul brutal care au contribuit în timp la îndepărtarea Kremlinului de Europa și de Statele Unite. Unul dintre acești „ulii” care stau în preajma lui Putin și care îi alimentează fobiile antioccidentale este principalul său consilier de securitate națională, Nikolai Patrușev, dar și șeful serviciilor de informații externe, Serghei Narîșkin și ministrul apărării, Serghei Șoigu. Liderul de la Kremlin obișnuia să ceară și sfatul unor oficiali cu puncte de vedere mai liberale.

Ads

Acum, acei oficiali au fost în mare parte alungați din guvern, în timp ce tehnocrați precum premierul Mișustin aproape că nu se pronunță niciodată asupra problemelor ce depășesc zona lor imediată de responsabilitate. Prin urmare, rămâne clasa de oficiali de elită din domeniul securității, cunoscuți în mod colectiv sub numele de „siloviki”, dintre care mulți - precum Patrușev, Narîșkin și Aleksandr Bortnikov, șeful spionajului intern al Rusiei (FSB) - au lucrat în KGB alături de Putin.

Influența lor se extinde mult dincolo de chestiunile de securitate: Nikolai Patrușev, un jucător pasionat de volei, conduce Federația de volei a Rusiei, iar fiul său, Dmitri, este ministrul agriculturii.

Serghei Narîșkin supervizează Societatea Istorică Rusă, ajutând la campania de glorificare - și, spun criticii, de albire - a trecutului Rusiei. Serghei Șoigu, ministrul apărării, satisface interesul lui Putin pentru natură în calitate de președinte al Societății Geografice Ruse și îl duce frecvent pe președinte în excursii în pădurile siberiene.

Ads

Pentru acești oficiali, spun analiștii, creșterea tensiunilor cu Occidentul este un lucru bun, pentru că le sporește influența în cadrul elitei conducătoare.

Radicalii câștigă teren

Cu toate acestea, sunt semne că radicalii câștigă o tot mai mare influență. Cea mai evidentă schimbare a avut loc chiar în interiorul Rusiei, unde otrăvirea liderului opoziției, Aleksei Navalnîi, în 2020, a fost urmată anul trecut de o represiune de amploare îndreptată împotriva activiștilor, a presei și chiar a cadrelor universitare. Oficialii occidentali au spus că Navalnîi a fost otrăvit de guvernul rus, dar Narîșkin, șeful serviciilor de informații externe, a spus că operațiunea a fost pusă la cale de agenți occidentali care căutau un țap ispășitor pentru a ajuta la doborârea lui Putin.

În timp ce se străduiesc să zdrobească disidența, oficialii din linia dură de la Moscova susțin „valorile tradiționale” ca fiind o alternativă superioară a Rusiei la un Occident aflat în decădere morală. Un canal de televiziune a fost amendat recent pentru că a prezentat un bărbat cu părul lung și unghiile pictate, „ceea ce nu corespunde imaginii unui bărbat cu o orientare sexuală tradițională”. De asemenea, doi bloggeri au fost condamnați la 10 luni de închisoare pentru o fotografie sugestivă sexual în fața Catedralei Sfântul Vasile.

Analiștii ruși se întreabă acum dacă Putin mai are suficient pragmatism pentru a evita un război deschis cu Ucraina. Închiderea de către Rusia, luna trecută, a organizației Memorial International, grupul moscovit pentru drepturile omului care a dezvăluit crimele poliției secrete sovietice, a reprezentat o nouă oscilație a lui Putin către opiniile „siloviki”.

Dar sancțiunile occidentale în urma unei incursiuni în Ucraina ar putea avea consecințe de amploare, așa cum o arată și prăbușirea bursei rusești pe fondul temerilor de război din ultimele săptămâni. Iar pierderile militare ar putea aduce urmări imprevizibile în politica internă și ar putea umbri „moștenirea” lui Putin. „Dacă vom avea război cu Ucraina și moarte fratricidă, atunci doar pentru asta va fi ținut minte”, spune cu convingere Konstantin Remciukov, un jurnalist de la Moscova cu surse la Kremlin.

Ads