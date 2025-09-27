Ținta lui Vladimir Putin în Europa este destabilizarea politică și militară, susține Bloomberg

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 15:51
Drone rusești în Polonia Foto: WarNewsPL

Vladimir Putin își extinde campania de destabilizare a Occidentului, forțând liderii europeni să reevalueze rapid dimensiunea amenințării și să ia măsuri urgente de apărare, scrie Bloomberg.

După o serie de incursiuni aeriene fără precedent, miniștrii Apărării din statele Uniunii Europene aflate pe flancul estic au avansat ideea construirii unui „zid de drone”. Proiectul, menit să sporească securitatea regională, vine în paralel cu noile inițiative NATO de consolidare a apărării antiaeriene.

Andrius Kubilius, comisarul european pentru Apărare, avertizează că Rusia testează hotărârea Occidentului:

„Rusia pune la încercare UE și NATO — iar răspunsul nostru trebuie să fie ferm, unitar și imediat.”

Obiectivul Kremlinului

Un oficial european de rang înalt, citat sub protecția anonimatului, a precizat că scopul final al Moscovei este de a submina capacitatea guvernelor de a reacționa rapid și de a crea instabilitate socială. În acest moment vulnerabil pentru continent, Kremlinul profită de diminuarea sprijinului american, sub administrația Trump, pentru a testa rezistența Europei.

Bloomberg subliniază că strategia rusă este una hibridă: de la ofensiva prelungită din estul Ucrainei, la incursiuni cu drone și avioane de luptă în spațiul NATO, până la operațiuni cibernetice menite să influențeze alegerile din Republica Moldova.

Europa între presiune și diviziuni

Acest tip de operațiuni nu este nou. Sabotajul a fost constant în tacticile militare rusești, iar acum Moscova mizează pe grupuri de atac reduse pentru a forța linii fragile de pe front, recunoaște chiar și comandantul armatei ucrainene.

În Polonia au fost raportate roiuri de drone, în Estonia apariții de avioane de vânătoare, iar în Danemarca suspiciuni de incursiuni similare. Între timp, în Republica Moldova — stat candidat la aderarea în UE — amestecul Moscovei în procesul electoral a devenit evident.

Reacția europeană rămâne însă fragmentată. Divergențele interne din NATO, lipsa de coordonare și incertitudinea strategică pun sub semnul întrebării unitatea răspunsului aliat.

Lecțiile experților

Fostul șef al serviciilor de informații din Letonia, Janis Kazocins, susține că Vestul ar trebui să-și adapteze strategiile:

„Dacă doar stăm în defensivă, nu vom reuși. Însă, dacă la rândul nostru introducem acțiuni provocatoare greu de atribuit, atunci avem o armă reală de descurajare.”

Financial Times a relatat că incidentele cu drone din Danemarca au expus vulnerabilitățile apărării aeriene europene, ridicând întrebări despre protecția infrastructurii critice într-un moment în care Rusia forțează constant limitele NATO.

