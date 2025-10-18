„Femeile lui Putin“. Ce se întâmplă cu cele care se apropie prea mult de „țar“. O investigație jurnalistică despre fața nevăzută a puterii de la Kremlin

În zorii unei zile de vară, pe 29 iunie 2021, jurnalistul rus Roman Badanin, fondator al platformei de investigații Proekt, a fost trezit de soneria insistentă a apartamentului său din cartierul central moscovit Certanovo. La ușă îl așteptau între șase și opt ofițeri ai Serviciului Federal de Securitate (FSB), îmbrăcați în civil, cu un mandat de percheziție în mână.

Au urmat șase ore de căutări minuțioase prin locuință, în paralel cu percheziții ale mașinilor deținute de el și soția sa, și apoi alte patru ore de interogatoriu. Motivul? Publicarea unui scurt interviu, relativ inofensiv în aparență, cu o tânără despre care se bănuia că ar fi fiica nelegitimă a președintelui Vladimir Putin, scrie Daily Mail.

„Viața privată a lui Putin este un subiect absolut tabu în jurnalismul rus. E un fel de lege nescrisă: nu te atingi de familia președintelui”, explică Badanin, aflat astăzi în exil, în California, împreună cu soția și fiica sa.

Această experiență a devenit punctul de plecare pentru cartea recent lansată de Badanin și colaboratorul său Mihail Rubin, intitulată „Țarul însuși. Cum ne-a înșelat Vladimir Putin”, un volum care aduce în atenție o serie de detalii despre viața personală a liderului de la Kremlin, detalii care, de-a lungul anilor, au fost protejate cu o rigurozitate aproape paranoică.

Ascensiunea unui om al sistemului

Ads

Fost ofițer KGB, Vladimir Putin s-a impus în spațiul public în perioada de haos post-sovietic din anii '90, ocupând rapid funcții cheie, printre care și cea de viceprimar al Sankt Petersburgului. Căsătorit de peste un deceniu cu Liudmila, fostă stewardesă, Putin părea să se încadreze în tiparul liderului conservator, promotor al valorilor tradiționale.

Însă, investigațiile sugerează că realitatea privată contrasta puternic cu imaginea oficială. Potrivit relatărilor, în anii ’90, Putin frecventa un club de striptease, „Luna” din centrul orașului, despre care sursele afirmă că avea camere rezervate pentru întâlniri discrete. Clubul era protejat de un grup infracțional condus de Roman Țepov, fostul său bodyguard.

De la femeia de serviciu la rezidentă în Monte Carlo

Primul episod documentat al unei relații extraconjugale importante pare a fi cel cu Svetlana Krivonoghih, o angajată modestă, despre care sursele Proekt susțin că ar fi fost amanta lui Putin începând cu anul 1999, când acesta era prim-ministru. În 2003, Krivonoghih a devenit mama unei fete, Elizaveta (astăzi cunoscută ca Luiza Rozova), despre care s-a afirmat că seamănă izbitor cu președintele rus.

Ads

Investigațiile jurnalistice au identificat un detaliu semnificativ: în certificatul de naștere al fetei, patronimicul trecut este „Vladimirovna”, fapt care – în cultura rusă – sugerează numele tatălui. Kremlinul a negat orice legătură.

Tot în această perioadă, Krivonoghih a devenit proprietara unui apartament de 2,9 milioane de lire sterline în Monte Carlo, achiziționat printr-o firmă offshore, conform datelor apărute în „Pandora Papers”. Averea sa a crescut brusc la peste 78 de milioane de lire, iar stilul de viață al fostei femei de serviciu s-a transformat radical.

Alina Kabaeva – cea mai vizibilă figură feminină din jurul lui Putin

Dar nu a trecut mult timp până când ochiul lui Putin a căzut asupra unei noi ținte.

Alina Kabaeva, pe atunci în vârstă de 21 de ani, a devenit o eroină națională în 2004, când și-a încununat cariera strălucită în gimnastica ritmică cu medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Atena.

Cunoscută drept „cea mai flexibilă femeie din Rusia” datorită mișcării sale caracteristice, un pivot cu spagat înapoi, numit „Kabaeva” în onoarea ei, ea și-a sărbătorit victoria pozând nud pentru revista Maxim.

Ads

Persoana care a jucat rolul lui Cupidon cu președintele a fost descrisă ca „a doua mamă” a Kabaievei, antrenoarea ei Irina Viner, soția oligarhului Alișer Usmanov. Ea și-a prezentat protejata, numită acum „cea mai sexy vedetă a Rusiei”, președintelui care avea numeroase aventuri amoroase, la scurt timp după victoria ei olimpică, iar un an mai târziu, Putin însuși i-a înmânat ordinul „Pentru merite aduse patriei” la Kremlin.

Se crede că relația lor a început în 2006, iar cea mai concludentă dovadă că ea era într-adevăr amanta lui Putin a venit un an mai târziu, când fostul ei iubit, cântărețul Murat Nasirov, a murit după ce a „căzut” de la balconul unui apartament de la etajul cinci din Moscova.

Presupusa legătură amoroasă a devenit un subiect public în 2008, când ziarul Moskovski Korrespondent a relatat că cei doi urmau să se căsătorească. Reacția Kremlinului a fost dură: redacția a fost percheziționată de FSB, iar publicația a fost ulterior închisă. Editorul a fost forțat să demisioneze.

Ads

În 2014, cunoscută acum drept „Prima Doamnă secretă a Rusiei”, Kabaeva a fost numită șefă a Grupului Național Media, cu un salariu raportat de 7,7 milioane de lire sterline, și este acționar majoritar al Băncii Rossia, una dintre cele mai mari bănci private din țară.

Mai târziu, în același an, atât Putin, cât și Kabaeva au fost văzuți purtând verighete la Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci, unde Kabaeva a fost aleasă să fie purtătoarea torței la ceremonia de deschidere.

În acest moment, Putin se despărțise în sfârșit de soția sa, Liudmila, care suferise mult timp. Potrivit lui Badanin și Rubin, semnalele erau evidente încă din vara anului 2004, când soții Putin au avut o întâlnire întâmplătoare cu o veche cunoștință în timpul unei vizite oficiale în Mexic.

Un lider care cultivă opacitatea și controlul total

Divorțul oficial al lui Putin de Liudmila a fost anunțat abia în 2013, deși surse apropiate familiei afirmă că relația era de facto ruptă încă din 2004. Potrivit martorilor, Liudmila ar fi avut o reacție emoțională puternică în timpul unei vizite oficiale în Mexic, după ce un cunoscut regizor i-ar fi sugerat lui Putin că se îndreaptă spre autoritarism. Scena ar fi fost interpretată ca o „trădare” a ordinii personale impuse de liderul rus.

Ads

După separare, Putin și-a consolidat reputația de lider izolat, dar înconjurat de femei influente, a căror viață s-a schimbat radical în urma apropierii de cercul de putere. Printre acestea, Alisa Harceva, o tânără studentă care pozase într-un calendar erotic dedicat președintelui, a fost ulterior admisă la prestigiosul Institut de Relații Internaționale de la Moscova și s-a mutat într-un complex rezidențial exclusivist.

Un preț mare pentru curajul jurnalistic

Publicarea investigației privind identitatea posibilă a fiicei nelegitime a lui Putin a atras represalii dure asupra redacției Proekt. Pe lângă Badanin, și colegii săi au fost vizați de descinderi matinale, interogatorii și amenințări. La scurt timp după ce a părăsit temporar Rusia pentru o vacanță în Maroc, Badanin a fost informat că a fost declarat „persoană indezirabilă”. Reîntoarcerea în țară ar fi însemnat, cel mai probabil, arestarea.

„Ne-am întors rapid să ne luăm lucrurile, iar în decurs de o lună și jumătate am reușit să scoatem din țară încă zece colegi”, spune jurnalistul, care astăzi își continuă activitatea de investigație în exil, protejat de aplicații criptate și o rețea restrânsă de colaboratori.

Puterea de la Kremlin și logica patriarhală a loialității feminine

În concluziile cărții, Badanin și Rubin subliniază că, pentru Putin și cercul său apropiat, instituția căsătoriei este lipsită de obligații reale, iar femeile din jurul puterii sunt, în mod sistematic, dependente de lideri pentru carieră, siguranță și statut.

Ads