Putin și-a retras iahtul din portul german Hamburg “de frică să nu-i fie poprit” în cazul unor noi sancțiuni internaționale, care l-ar atinge personal de această dată.

Luxosul iaht privat al lui Vladimir Putin, botezat Graceful, a fost reperat plutind spre Rusia, după ce a părăsit în ascuns șantierele navale din Hamburg, unde fusese adus în septembrie pentru lucrări de întreținere.

Cotidianul Kieler Nachrichten publicase încă de duminică o fotografie a iahtului în drum spre Marea Baltică. Potrivit portalului marinetraffic.com, în prezent, este foarte aproape de exclava rusă Kaliningrad. Din septembrie încoace, vasului i s-a curățat carena și i-au fost adăugate două balcoane pe puntea superioară. Motoarele au fost de asemenea verificate și li s-a făcut întreținerea.

Luxoasa ambarcațiune a costat 87 de milioane de euro, are 82 de metri lungime, și că este același iaht de croazieră cu care Putin l-a plimbat, în luna mai anul trecut, pe dictatorul bielorus Aleksandr Lukașenko prin Marea Neagră, la câteva zile numai după ce regimul de la Minsk deturnase un avion european de pasageri.

Colecția de iahturi a lui Vladimir Putin

Colecția de iahturi de sute de milioane de dolari a președintelui rus Vladimir Putin oferă o privire asupra vieții sale fastuoase.

Putin are mai multe proprietăți în Rusia, dar deține și mai multe iahturi de lux, în valoare de sute de milioane de dolari. Primul de pe listă este The Graceful, care este la fel de elegant pe cât sugerează numele. Alb strălucitor a fost construit de Blohm și Voss în 2014 și proiectat de H2 Yacht Design. Superiacht-ul are șase cabine pentru oaspeți, în care pot sta 12 persoane și șapte cabine pentru echipajul de 14 membri.

Cea mai mare cabină este Master Suite, urmată de două cabine VIP și trei pentru oaspeți. Iahtul are o piscină care poate fi transformată într-un ring de dans doar cu o apăsare de buton. Părțile neacoperite ale iahtului oferă vederi de 360 de grade ale lagunelor albastre. Iahtul costă 100 de milioane de dolari, iar costurile anuale de întreținere sunt între 5 și 10 milioane de dolari.

Cel mai fotografiat și cel mai preferat iaht al lui Putin, Olympia, are o lungime 57 de metri. A fost proiectat și construit în 2002, la șantierul naval Feadship. Viteza iahtului Olympia este de 16 noduri cu o autonomie de 4.700 de mile. Putin este văzut navigând pe iaht cu oameni de afaceri din întreaga lume.

Olympia costă 50 de milioane de dolari și poate găzdui până la 10 oaspeți împreună cu 16 membri ai echipajului. Super-iahtul are o cabină prezidențială, situată la un nivel separat. De asemenea, are jacuzzi și un bar. Detaliile interioare ale iahtului sunt secret de stat, ceea ce nu face decât să adauge mai mult mister Olympiei.

Alt iaht al liderului de la Kremlin, Pescărușul, a fost construit pe un șantier naval turcesc în 2009 de către Proteksan Turquoise. Are 54 de metri lungime și a fost achiziționat de Guvernul Rusiei. Iahtul este construit pentru călătorii lungi de peste 4.000 de mile și poate naviga la o viteză de 14 noduri. Costul Pescăruşului este de peste 34,85 milioane de dolari.

Nava oferă zone spațioase interioare și exterioare pentru relaxare. Poate găzdui 12 oaspeți și 11 membri ai echipajului în același timp. Pescărușul are o sală de mese mare, jacuzzi, sală de sport, club, zonă de plajă, zonă de grătar și o piscină. Cabina rezervată lui Putin are un pat ultra-luxos, birou, baie și dressing. Pescărușul dispune de jet-ski-uri, echipamente de pescuit și scufundări și trei bărci gonflabile pentru activitate sportivă rapidă.

Cel mai puțin cunoscut și cel mai mic iaht de pe listă este Petrel. Se cunosc foarte puține informații despre acesta, deoarece președintele rus nu a fost văzut folosindu-l la fel de des ca Olympia și Graceful. Petrel are 35 de metri lungime și o viteză maximă de 14 noduri și o viteză de croazieră de 10 noduri, după cum scrie The Richest. Cabinele decorate elegant cu balcoane private pot găzdui confortabil 16 oaspeți și 12 membri ai echipajului.

Pentru ca Putin să se relaxeze, există și o terasă cu un jacuzzi instalat pentru confort. Deși prețul exact al super-iahtului nu se știe, un modelul similar cu Petrel costă 16,8 milioane de dolari. Fiind cel mai puțin costisitor de pe listă, costă totuși mai mult decât un iaht standard deținut de celebrități din întreaga lume.

